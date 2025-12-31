綠公布第3波縣市長提名 童子瑋拚基隆、陳素月選彰化、劉建國再戰雲林

民進黨中執會今（31）日通過基隆市長、彰化縣長及雲林縣長的提名人選，分別是基隆市議長童子瑋、立委陳素月及立委劉建國，下午由總統兼黨主席賴清德親自主持黨內第3波縣市長提名記者會。賴清德表示，3人都有很好的民意基礎，不但問政專業且深耕基層，獲得民眾一致肯定，絕對是縣市長的最適合人選。

賴清德首先提到童子瑋，除了是基隆在地人外，而且熱心公益，同時也擔任基隆市體育會跆拳道主任委員、登山會理事長、籃球鞋會副主任委員。童子瑋投身政治，一開始長輩並不支持，所以首次選舉是用無黨籍，在沒有黨和家中資源的協助，靠著市民支持高票當選。

廣告 廣告

賴清德表示，童子瑋這次願意接受徵召，是因為他希望能讓基隆回復到過去光榮港都的願景。基隆是台灣頭，有繁榮的過去，先前因時代演變漸漸褪去光環，直到林右昌前市長8年執政後，基隆市重新升級，可惜過去4年又再次停頓。童子瑋推動30年沒更新的廟口自來水管更新、獅球嶺現代觀光夜景平台等，加深他應該出來幫助基隆進步、解決問題，回到過去港都的繁華。

接著是彰化縣長提名人陳素月，賴清德表示，陳素月資歷豐富，「人如其名，看起來就是素素的，很樸實，做事很踏實，民眾反應的感受就是陳素月都把民眾當作自己的家人一樣，像月亮的光芒一樣溫柔，幫助需要幫助的民眾」。陳素月過去擔任2屆縣議員、4屆立委，更曾拿到創彰化縣立委選舉紀錄最高票超過十萬票，在立院問政表現也是一流，基層經營備受肯定。

賴清德指出，陳素月在立院的表現，包括曾推動修改《地方制度法》，將員林鎮升格為員林市、爭取台鐵田中支線串聯高鐵、協助彰化傳產及中小微企業發展，解決包括土地、員工、環保和補助獎勵等問題，讓企業續留彰化發展。賴清德還說，賴清德就像阿信一樣，因為是單親媽媽，照顧小孩還要問政服務，但卻從未喊苦，因此特別重視教育。

最後是雲林縣長提名人劉建國，賴清德提到，劉建國是母親扶養長大，從小和母親相依為命，他非常關懷弱勢民眾，並在雲林成立關懷協會會長，照顧窮苦人家。之後擔任斗六市民代表、2屆縣議員、5屆立委，並擔任跨黨派團體的厚生會長，問政專業，是傑出的政治人物。

賴清德還細數劉建國對雲林推動發展的重要建設，包括斗六分院虎尾大樓醫療興建、老人醫療研究中心等；虎尾溪的政治，解決淤積淹水的問題；劉建國關懷弱勢、爭取醫療資源和重大建設，是最適合的雲林縣長人選。

延伸閱讀

綠營高雄市長初選翻轉 許智傑後來居上民調呈黃金交叉

林思銘聲明退選新竹縣長初選 期盼力促黨內團結

自稱「最強雞母」 邱議瑩認擔心民調：藍營恐灌票給林岱樺