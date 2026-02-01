南部中心／綜合報導

民進黨六都議員民調即將在三月初登場，立委賴瑞隆通過高雄市長黨內初選後，更加忙碌，四處跑攤，同時拉抬議員參選人聲勢。台南市長選將陳亭妃也以綠營母雞之姿，替黨內角逐議員提名的參選人站台輔選。





綠六都議員民調三月登場 賴瑞隆﹑陳亭妃跑攤拚選戰

立委陳亭妃拿下台南市長選舉門票，用過來人經驗幫中西區北區議員參選人林建南輔選。（圖／民視新聞）





帶著滿滿元氣和熱情現身，立委陳亭妃經過奮戰，拿下台南市長選舉門票，這回也要用過來人經驗，幫中西區北區議員參選人林建南輔選。

台南市長民進黨初選落幕，地方選戰熱度迅速升溫，通過市長初選的陳亭妃續發揮戰力，以綠營母雞之姿站台輔選。林建南說，陳亭妃委員已經正式成為民進黨大台南市長候選人，希望亭妃委員可以成為桶箍，趕快整合我們台南隊。





通過高雄市長初選的立委賴瑞隆（中）和立委邱志偉（左）聯手，推薦第三選區市議員參選人蔡秉璁（右）。（圖／民視新聞）





通過高雄市長初選的立委賴瑞隆也同樣忙碌，來到梓官第一公有市場發放春聯，和立委邱志偉聯手抬轎，強力推薦第三選區市議員參選人蔡秉璁。立委賴瑞隆說，希望優秀的新人能在這次，市議員初選能夠順利過關，進入市議員將能夠，讓我們市議會更加堅強。蔡秉璁也說，希望藉由市長候選人，跟在地最優秀立委的力量，讓在地鄉親能能夠認識我。

同一天早上，賴瑞隆也陪同爭取參選下屆前鎮小港區議員的黃敬雅，來到前鎮瑞興市場強力催票。高雄台南市長初選戰將底定，四處跑攤幫忙拉抬聲勢，發揮母雞影響力。

