綠六都議員登記倒數一天！王義川：北市要有台派代表面對親中蔣萬安

王義川陪同張銘祐、林子揚登記參選台北市議員。 圖：正國會提供

[Newtalk新聞] 民進黨備戰2026大選，直轄市議員領表登記時間為2月4日至2月10日，如需進行初選則是3月2日至4月10日。對此，民進黨立委王義川今（9）日呼籲，面對親中的台北市長蔣萬安，台北市議會要有台派代表。

王義川表示，中正萬華與中山大同皆是台北的民主聖地，是台灣首都的民主走廊，因此更需要真正台派的議員；首都議會要能捍衛台灣的價值，台北市議會不能沒有正台派的聲音。他說，這種關鍵時刻，台北市議會需要的是立場堅定、且具備實務經驗的「正台派」戰將。

台北市中正萬華市議員參選人張銘祐表示，中正萬華是他政治工作的起點、是台灣意識的啟蒙，更是他生活與打拚二十年的家。他強調「我不是空降，更不是過水。」他從大學時代參與體制外運動、更曾積極投入聯合國促進會前往美國進行倡議，始終站在民主最前線。

台北市中山大同市議員參選人林子揚指出，自己擁有全國唯一的完整資歷，曾先後在總統府、行政院、外交部及僑委會歷練，執行新南向政策並跑遍數十個國家。他批評，蔣萬安上任後，眼中只有中國、只在乎和中國的交流和雙城論壇，但把視野鎖在中國只帶來環台軍演，侷限台北的國際地位，台北值得更好的國際視野。

戴瑋姍、顏蔚慈、張志豪一起登記參選新北市議員。 圖：張志豪提供

新北市議員戴瑋姍表示，日本自民黨成功贏得國會大選，在首相高市早苗帶領下，美日同盟更加穩固，台灣也是區域民主同盟中不可或缺的一環。她說，新北需要強而有力的監督力量，期盼在立委蘇巧慧帶領下，為民進黨拚下板橋關鍵席次。

新北市議員顏蔚慈表示，高市早苗勝選，再次證明只要方向正確、堅定前行，就能獲得民意的支持。她說，今天三人長期站在第一線為市民發聲的發言人組成「慧做事連線」為市民打拚，蘇巧慧提出的社福政策引起廣大迴響，顯示市民支持真正會做事的候選人。

新北市中和區議員參選人張志豪表示，他長期服務中和鄉親，過去三年在民進黨中央黨部歷練，擔任新聞部主任兼發言人，也擔任組織部主任走遍基層宣導中央政策，如同再進化磨練。他說，這次重返故鄉中和參選，既是責任也是承諾，希望把中央的經驗真正落實在地方。

桃園市觀音區議員參選人張佩芸表示，許多人認為政治需要熱情，但她幕僚歷練多年深刻體會到，「沒有專業，熱情走不遠」。她說，她在中央政府與立法院體系歷練超過15年，熟悉政府運作流程，知道地方問題常卡在哪個環節，也清楚該如何替觀音找資源、補漏洞，讓建設與服務真正到位。

