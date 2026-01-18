綠兵臨城下 藍新北台中陷空轉

佛光緣美術館台中館18日啟用，主辦單位安排台中市長盧秀燕（前右二）、立法院副院長江啟臣（前右三）比鄰而坐，楊瓊瓔（前左一）與江隔了3個位子。（陳淑娥攝）

民進黨今年大幅提前九合一選舉期程，此戰術逐漸出現效果；相對的，國民黨本來認為能輕易完成交棒的新北市與台中市隱憂逐漸浮現，迫使國民黨須提早繃緊神經、完成提名，再也不能好整以暇面對選戰。

國民黨執政的新北與台中都面臨首長任期屆滿必須交棒，有不能掉棒的壓力，黨內也評估兩個直轄市仍是優勢選區。

不過台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然、台中市立委江啟臣及楊瓊瓔都還帶職，歷來九合一選舉藍綠兩黨都在4、5月間才陸續提名，若照往例，在選情上具優勢且仍有要職在身的情況下，確實不會急於被提名，一方面保有現職還能以該職位經營選情，二方面也向選民營造對現職負責任的態度。

然而，民進黨提早啟動選舉，新北已徵召蘇巧慧、台中已徵召何欣純，兩人都進入選戰模式，早早當起母雞，四處帶著小雞群奔走，迫使藍營也不能再慢慢來。近期就傳出蘇巧慧支持度急起直追，令許多藍營支持者擔憂較具優勢的李四川恐難再等北市階段任務完成，畢竟李要出線還得整合另位有意參選的劉和然。

台中市則陷入楊瓊瓔、江啟臣「姐弟之爭」僵局，楊爆料江本來想等5月再被提名，江否認並提到基層希望盡早提名。但目前兩人協調提名陷入瓶頸，黨中央若不能早日擺平，恐衝擊後續選情。

民進黨提早啟動選舉是今年九合一最大殺招，幾乎打亂在野選戰節奏，當民進黨已確認人選並積極整合，國民黨才開始黨內競爭，對參選人而言就是消耗；且選戰也是資源戰，提早啟動選舉等同讓選舉資源消耗量翻倍，民進黨有執政優勢，在野黨的資源則不知道能撐到何時。民進黨搶下先機，國民黨部署卻亂套，後勤糧草是否充足又是另一大隱憂，就看在野選戰操盤者要如何突破困局。