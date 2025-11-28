綠再傳「大公投大成功」 她用AI酸：玩不膩

▲國民黨立委王鴻薇說，輸不起翻桌的劇本，民進黨真的永遠玩不膩！（圖／翻攝王鴻薇臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨團立院黨團幹事長鍾佳濱日前表示，既然藍、白主導通過《公投法》修法恢復「公投綁大選」，民進黨將用「更大的民意」，為藍白鬧劇畫下句點；傳出民進黨團明年選舉將發動公投案。國民黨立委王鴻薇表示，她已經幫民進黨團寫好「公投三部曲」劇本了，這輸不起翻桌的劇本，民進黨真的永遠玩不膩。

王鴻薇說，首部曲：包圍立法院，號召助理、側翼團體，享受濟南長老教會紅酒燉牛肉，高舉「公投救台灣」；二部曲：民進黨發文切割公民自發，但行政院長卓榮泰帶著部會首長舉辦「人民是頭家宣講2.0」，賴清德發文全黨支援公投。

王鴻薇接著說，三部曲是全台各地「公投團體」到處流竄，與民眾發生衝突，行政院官員帶頭造謠在野黨，民進黨脫下面具全力支援「民進黨必須與公民同行」。「這輸不起翻桌的劇本，民進黨真的永遠玩不膩！」

