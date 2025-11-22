綠再強調李有財出身國民黨 藍青年：民進黨成最大垃圾回收場

國民黨立委徐巧芯。廖瑞祥攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

原民進黨籍里長李有財犯下高雄月世界垃圾山案，對綠營衝擊延燒，除高雄市長陳其邁揚言提告將其與李連杰的藍委陳菁徽，民進黨官方臉書下午再發文稱李曾為國民黨籍自清。遭藍營青年留言回酸，民進黨成最大垃圾回收場。

「違法必究、黨紀不赦」，民進黨發文中表示，李有財嚴重違反本黨紀律，將依規開除黨籍，但強調李過去為國民黨籍，遭國民黨開除後才加入民進黨， 2022年參與民進黨岡山區市議員初選失利後，才又以無黨籍身分參選里長。

廣告 廣告

國民黨立委徐巧芯留言嗆，「所以垃圾大王就是民進黨的啊，『開除黨籍』是何時？不就現在才開？」國民黨前發言人楊智伃更酸，所以說民進黨撿了國民黨不要的垃圾，還讓李在高雄亂丟垃圾，民進黨坐實成為最大垃圾回收場。

國民黨前發言人李明璇則質疑，李有財就是民進黨黨員，民進黨卻一直扯國民黨拉救援幹嘛？照民進黨邏輯 「那曹興誠還是紅統，沈黑熊還是吸紅錢奶水，罪犯永遠是罪犯，廢什麼死？」

國民黨前發言人鄧凱勛也發文批評，李有財父子長期違法傾倒垃圾，把月世界當自家掩埋場，摧毀高雄下一代未來，但當陳菁徽質疑李與民進黨公職關係密切，陳其邁卻惱羞成怒，用提告恐嚇異議者，不願正面面對爭議。

鄧凱勛表示，李有財3年前選高雄市議員時，公開與陳其邁同框照，象徵雙方互相站台，如今陳菁徽提出合理質疑，暖男市長卻瞬間變「惱羞市長」，火速提告，反應令人瞠目結舌，但應感到憤怒的是全體高雄市民。

鄧凱勛質疑，李有財案發後竟仍大膽持續傾倒垃圾。這樣的膽量是梁靜茹給的嗎？究竟誰在為李撐腰？若陳其邁堅持繼續逃避、用訴訟遮掩問題，那高雄淪「高譚市」那一天不遠了。

鄧凱勛更提到，李有財父子所屬侑鴻公司從 2022 年起，接連被開罰 13 次、甚至兩度釀成火警，如此嚴重危害環境、威脅公共安全，卻只換來輕描淡寫處置，怎能不讓人懷疑背後到底有沒有利益輸送？官商之間是否存在包庇？

更多太報報導

酸陳其邁喊告「有夠暖」 陳菁徽再控：綠營多人與李有財走很近

高市府澄清陳其邁與李有財關係 藍青年：肖像遭冒用多年都不知情？

民進黨稱李有財原為國民黨籍 楊智伃：民進黨成垃圾回收站？