綠出奇招？政院擬「不副署」法案槓藍白 學者點破：打臉總統

對於朝野僵局，身兼民進黨主席的總統賴清德12日邀集黨籍立委舉行便當會商量對策，會中定調閣揆「不副署」或「副署後不執行」皆為合憲途徑。對此，政大法律系副教授廖元豪直呼，「拒絕副署」是打臉總統而不是立法院。

賴清德。（圖／中天新聞）

「我實在看不懂『拒絕副署』這是什麼招？」廖元豪表示，總統沒有拒絕公布，行政院院長卻說不副署「公布」令，這豈不是說，賴總統意欲公布法律，然後把臉湊上去給反對法律生效的卓院長打？拒絕副署不是對付立法院，而是甩總統巴掌，說總統「公布法律」的決定無效。

卓榮泰。（圖／中天新聞）

廖元豪指出，憲法第170條規定：「本憲法所稱之法律，謂經立法院通過，總統公布之法律。」法律的實質要件，是「立法院通過」，形式要件則是「總統公布」。沒有提到「副署」。副署乃是在憲法本文內閣制的精神下，讓行政院院長把總統「架空」的程序：決策者其實是行政院院長，但形式上要讓虛位元首來「公布法律，發布命令」，所以用副署來確保總統不要亂搞。

廖元豪說，英國國王不能跳過首相，自作主張發命令，因為首相不會副署，也就是不背書。據說前總統李登輝曾想任命宋楚瑜當國防部長，但考慮到時任行政院郝柏村院長不會同意，只好任命郝同意的陳履安。所以副署是內閣制彰顯「閣揆有權，總統（國王）花瓶」的機制，「主張行政院院長可以拒絕副署的人，是說卓榮泰才是主子，賴清德是花瓶嗎？」

賴清德。（圖／中天新聞）

廖元豪認為，就憲法來看，立法院是立法者，行政院可以用覆議來小小對抗一下。至於總統，根本無權參與立法程序，更不能阻止法律效力。就算總統想要對抗立法，那也應該是總統「不公布」，不公布，就無法完成憲法第170條的法律形式要件，法律就不存在，怎麼會用「拒絕副署」來擋？有副署與否的考量，前提就是總統要「公布」，公布了就該生效；而「拒絕副署」意味著總統沒有要搞抵抗權，願意咬牙公布法律，但行政院院長卻否決總統的決定？真的要這樣嗎？

