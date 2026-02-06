綠刁難李貞秀國籍陳揮文抱不平：首位陸配立委不是很好的宣傳？

近日民眾黨陸配立委李貞秀陷國籍爭議，內政部長劉世芳5日表示，《國籍法》第20條非常明確，內政部認為李貞秀並沒有完成退籍的申請手續，並強調李在正式就職前，必須申請放棄退籍。對此，資深媒體人陳揮文表示，李貞秀已依法宣誓就職，具中華民國護照，已是合法立委，質疑政府作法是否過度刁難，掀起對陸配參政與民主制度關注。

陳揮文5日在節目《新庶民大頭家》提及，擁有陸配身份的南投縣前議員史雪燕、花蓮縣富里鄉學田村村長鄧萬華，過去也因未於期限內辦理放棄中華民國以外國籍被解除公職。陳認爲，史、鄧兩人被民進黨這樣子修理圍剿，其實並沒有什麼道理。

陳揮文強調，李貞秀日前在大法官見證下宣誓就職，已是合法的立委，且李有中華民國的護照，亦是首位陸配立法委員，「這是很珍貴的。」而李貞秀在台灣居住超過30年，比在大陸居住的時間還久，不過就是從大陸同胞變成台灣同胞而已。

「台灣的民主選舉與民主制度，有優點也有缺點」，陳揮文進一步說明，現在李貞秀當立法委員，是很好的宣傳，不過民進黨卻說不接受讓李質詢、申請資料等，「這不是笑死人嗎，你在怕什麼？你不要把她當成匪諜，她不是匪諜，她是陸配，是李貞秀本人。」

陳揮文認為，李貞秀嫁來臺灣這麼多年，從參加民眾黨的海選再到不分區立委，可以在立法院問政，「是第一個陸配的立委，這不是很好的宣傳嗎？」雖然李當立委會有相當多的爭議，但他認為李是合法選出來的立委，不懂劉世芳為何要如此刁難。

