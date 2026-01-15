綠初選廝殺「光速癒合」！ 藍白待整合現危機感

國民黨還有待跟民眾黨談整合。（圖／東森新聞）





民進黨本周完成高雄、台南初選民調，選前各陣營廝殺激烈，選後展現大團結。民進黨在2026布局，已完成一半以上的規劃，反觀國民黨部分地區，不只人選還未定，還有新北、嘉義市、宜蘭縣，有待跟民眾黨談整合。

陳亭妃擊敗林俊憲，搶下台南市長門票，將與謝龍介第六度正面交鋒。

民進黨高雄市長，由賴瑞隆出線，年底將與柯志恩展開決戰。綠營內部民調顯示，陳亭妃對謝龍介60%對13%，賴瑞隆以55.99%勝過柯志恩24.89%，藍綠數據差距明顯，展現民進黨基層動員及選民的高度凝聚力。

立委（國）柯志恩：「我們未來高雄市長，會是一個以小博大，逆轉的方式。」

柯志恩分析，畢竟民進黨民調還是有機構效應影響，而綠營南高初選，各方團隊殺到難分難解，一度被認為恐面臨分裂危機。不過選後光速癒合就定位，也催出藍營的危機感，例如新竹縣協調破局。

最後拍板初選，但內部能否守住團結底線，恐成年底選戰破口。排除新竹市後，藍營確定禮讓；至於新北、嘉義市、宜蘭縣，還得與白營整合。

立委（國）吳宗憲 vs. 立委（國）廖偉翔：「如果接到電話民調，唯一支持吳宗憲，（阿姨你好，請多支持吳宗憲）。」

吳宗憲勤跑基層，找來立院好同事陪伴。國民黨宜蘭縣長選舉，出現兩強相爭，吳宗憲與議長張勝德互不相讓，等待16日黨中央協調人選後，再與民眾黨整合。

立委（國）吳宗憲：「目前對於宜蘭，其實我已經準備好，非常多一些基礎建設，相關政見都已經推出來。」

另外還有嘉義市，藍營仍在苦尋人選，而白營近期頻繁看到柯文哲奔走嘉義、宜蘭等地。柯文哲請纓住南部，看似衝著綠營而來，實則鞏固黨權。倘若輔選不力，政治能量也將瓦解。2026選戰如火如荼展開，綠營就定位，藍白等亦就位。

