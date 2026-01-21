綠初選後難團結？ 賴瑞隆臉書留言「藍勾勾消失」？

民進黨賴瑞隆（中）。（圖／東森新聞）





國民黨高雄市長參選人柯志恩，在最新民調領先民進黨賴瑞隆6.3個百分點，藍營就分析，是因為賴瑞隆在綠營支持者中尚未整合團結，讓這場對戰成為新潮流與非新潮流之戰，柯志恩說會積極爭取中間選民支持。另外在台南，陳亭妃20日前往議會拜會，卻整合失敗，因為黨團提出3點協議，當中要求她與郭信良切割，結果陳亭妃拒絕簽署。

國民黨高雄市長參選人柯志恩：「我們絕對不會因為他（賴瑞隆）比不上陳其邁（知名度），我們就完全輕忽，對我們來說，任何綠營派出的候選人，我們都是一場苦戰。」

廣告 廣告

國民黨高雄市長參選人柯志恩所說的苦戰，全都來自新潮流的出戰，不過對手已從陳其邁變成賴瑞隆，最新民調柯志恩領先6.3個百分點，媒體人羅旺哲說，藍營要贏下高雄有機會。

國民黨高雄市長參選人柯志恩：「（新潮流）他們不管是人脈、金脈，都是遠遠超過我們，所以不管是誰代表他們出來，對我們來說都是一場苦戰。」

但這場苦戰，似乎成了新與非新之戰，台北市議員參選人陳冠安說，這次柯志恩民調能領先的關鍵，在於賴瑞隆泛綠支持只有7成，現在要翻轉就是要跨出綠營基本盤，吸引不滿新潮流菊系統治，在乎民生議題的選民，這或許就是柯志恩的突破口。

國民黨高雄市長參選人柯志恩：「盡量讓中間選民知道，我們未來可以把高雄帶到什麼樣的一個方向，我想中間選民絕對是這一次大家要爭取的最大的一個族群。」

藍營要爭取的中間選民，跨過了綠色這條警戒線，有人發現，賴瑞隆臉書當中的留言，議員們藍勾勾不見了，顯然初選的傷痕還在，被外界打上問號是否團結不再。

立委（民）許智傑：「我認為目前賴瑞隆不會輸，我們民進黨全體黨公職，也都會團結一心戰戰兢兢。」

港都都有團結問題，何況台南的初選更是刀刀見骨，即便陳亭妃拿到市長門票，但屬於新潮流系統的議會，卻端出3點協議，第一點開門見山要求與郭信良的關係，做明確的切割，這場會面是硬碰硬，因為陳亭妃不簽就是不簽很堅定。

國民黨台南市長參選人謝龍介：「好像她是為了她個人的勝利，議長副議長人選都內定了，他們對這個權位的鬥爭，現在才剛開始而已，所以中間選民當然有很多，跟我們反映看不下去了。」

地方人士透露，陳亭妃早已安排好人事，但這陳亭妃3個大字，不願出現在挺憲派的協議，整合失敗小心漁翁得利。

更多東森新聞報導

拉開對決柯志恩序幕！賴瑞隆初選勝出後車掃謝票

快訊／賴瑞隆將出戰選高雄市長！國民黨柯志恩：君子之爭

民進黨高雄市長初選封關前調查 邱議瑩暫時領先

