綠初選民調今開跑 藍還在喬

國民黨立委徐欣瑩11日在湖口舉辦誓師大會，現場湧入大批鄉親支持。（王惠慧攝）

年底九合一選舉升溫，藍綠本周將著手處理各自棘手選區。民進黨今（12）日至17日針對熱戰區台南市、高雄市、嘉義縣進行初選民調，各方都在提防電話民調出現奧步；國民黨則繼續協調僵持中的台中市、新竹縣以及宜蘭縣提名，若協調未果，將依規定舉行初選。

民進黨今起對台南等3縣市進行黨內初選民調，預計21日中執會公告提名名單。3個選區都屬綠營優勢選區，以往有初選過關，幾乎等同當選的說法，以致初選開跑之前，彼此火力四射，各自拉攏現任縣市長尋求支持。

儘管民進黨嚴格禁止初選民調期間參選人以各種方式持續露出各種個人宣傳行為，或是公布任何民調數據，初選期間各方也都相當提防對手在民調電話上動手腳。過去傳出有與地方電信業者狼狽為奸的；也有在初選期間另聘用「假民調公司」，擾亂其他參選人的支持者，誤以為民調結束後就出門，反而接不到「真民調公司」的電話等手段。

熟悉初選作業的民調專家指出，儘管民調過程已降低人為干擾，但也有其他變數。如受訪者謊報年齡，明明聽起來是長者聲音，卻偽稱20幾歲；還有藍白支持者刻意說成民進黨支持者等狀況，但若回到依性別、年齡和戶籍依人口比例的加權換算時，這些刻意動作就會被大數據的加權降低，減少影響民調結果。

民進黨內初選激烈鬥爭，話題爭議也不斷，但本周初選結束後預料利空出盡，下周正式拍板後就會快速整隊、一致對外。反倒國民黨提名難題正要開始，特別是黨主席鄭麗文要如何展現以令諸侯的魄力。

由於國民黨迄今未有明確提名機制，14日將二度協調新竹縣，16日則協調台中市以及宜蘭縣。其中，台中是關鍵六都之一，藍軍肯定不願丟失，儘管局勢相對單純，但黨中央要避免協調過程橫生枝節，製造變數，才有利後續整合，讓台中市長盧秀燕成功交棒。

至於傳統深藍選區新竹縣，立委林思銘退出後，剩下角逐縣長的立委徐欣瑩與副縣長陳見賢立場都相當強硬，甚至陷入提名任何一方，都可能導致另一方脫黨參選的僵局，是國民黨目前的燙手山芋，若處理不當，恐讓傳統票倉陷入艱困，其他如新北市、花蓮縣，甚至要如何藍白合的難題，都將接踵而來。

民眾黨則已提名新北等3縣市人選，黨主席黃國昌昨出訪美國華府，聚焦國防及關稅議題。