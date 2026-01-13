綠初選民調勝出！ 賴瑞隆披戰袍參選港都市長

高雄市 / 綜合報導

民進黨高雄市長初選4搶1，競爭相當激烈，歷經一晚上的電話民調順利落幕，3家民調公司有效樣本數達標，上午揭曉結果，確定由立委賴瑞隆披綠袍出戰，而賴瑞隆這次民調數據險勝邱議瑩，2人差距只有0.6188，他出面感謝選民支持，強調初選只是過程，沒有個人勝負，第一時間已經跟其他3位對友聯繫，謝謝大家的鼓勵和支持。結果揭曉後許智傑發文祝賀，強調未來挑戰會團結一致守住高雄，林岱樺也發文只要初選制度公平，沒有脫黨、分裂的選項；而與賴瑞隆差距不到一個百分點的邱議瑩也送上祝賀，強調是良性競爭，未來，會繼續為高雄努力。

民進黨發言人韓瑩：「高雄市長初選的民調數字，最高的是賴瑞隆。」民進黨高雄市長初選結果揭曉，立委賴瑞隆勝出，他現身道謝感謝支持者相挺。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆：「接下來的挑戰，我一樣會真誠無畏，初心不變，我們會全力以赴，為一生深愛的高雄來全力奉獻。」而他的對手們也送上祝福，許智傑祝賀，並強調未來挑戰會團結一致守住高雄，林岱樺則說只要初選制度公平，沒有脫黨、分裂的選項，會以具體行動協助整合。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆：「競爭上面激烈以外，(與其他三位對手)也非常接近，我想再次地感謝三位，我優秀的兄弟姐妹們，優秀的同志們，我們都是高雄隊，我們都要一起守住高雄。」

民進黨高雄市長黨內初選，競爭激烈，由邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺，四強對決，初選民調由三家民調公司，完成有效樣本一天內就搞定，在13號上午公布結果，賴瑞隆以55.9995的民調，險勝邱議瑩的55.3807，兩個人差距只有0.6188，賴瑞隆民調險勝，確定披綠袍出戰，而市長陳其邁也送上祝賀。

國民黨高雄市長參選人柯志恩：「未來就是柯志恩跟賴瑞隆的一個決戰，甚至你可以說是柯志恩跟新潮流整個的一個決戰，資源非常地多，所以我們未來高雄市長會是一個以小博大，逆轉的一個方式。」

賴瑞隆除了當過三屆立法委員，對高雄也相當熟悉，在陳菊市長任內，擔任高雄市海洋局長和新聞局長，著名的政績就是2013年，成功爭取黃色小鴨在高雄策展，這次黨內初選過關，將從立委的身分轉戰百里侯，是否能延續高雄的綠色執政，順利接棒市長陳其邁，外界都很關注。

