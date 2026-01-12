綠初選民調起跑! 台南選將最後衝刺 王世堅站台陳亭妃

南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

進黨2026年台南、高雄市長，以及嘉義縣長的初選民調起跑，高雄市今晚打頭陣。不過在台南，兩位黨內參選人還是把握時間，掃街拜票、電話固票。而前一天王世堅來為陳亭妃站台，獲贈的一盒百年餅店的特製椪餅，也因為饒富特色，詢問度超高。





最後衝刺！民進黨初選民調起跑 林俊憲、陳亭妃掃街固票

林俊憲車隊，一早展開掃街行程，把握跟市民朋友，面對面的機會！（圖／民視新聞）





服務處裡的催票部隊，持續的電話問候，提醒支持者，接到民調電話，唯一支持。

服務處人員說：「我們今天沒有抽中呢，所以是明天的週二跟週三。」

民進黨內的縣市長初選民調起跑，抽中高雄打頭陣。在台南立委林俊憲的車隊，還是一早就展開掃街行程，除了要把握所有跟市民朋友，面對面的機會，更要提醒支持者，周一晚上民調電話打高雄，但周二、周三，要更留心注意。

立委林俊憲表示：「台南隊的議員黨公職，大家繼續在路口，來跟市民來請託，我想要讓更多的市民了解到，這個時間的緊繃性，以及後面的確定性，所以不是禮拜二就是禮拜三。」





最後衝刺！民進黨初選民調起跑 林俊憲、陳亭妃掃街固票

陳亭妃把握時間，不只本人站路口拜票，團隊也扮演分身，各自帶開深入基層拜票！（圖／民視新聞）





至於陳亭妃前一天在造勢活動上，請來扶龍王，王世堅站台，這一盒百年餅店，特製的椪餅伴手禮，意外引起許多支持者的詢問。

司儀說：「謝謝我們王世堅委員謝謝。」

百年餅店總經理何玟儀表示：「我的這一盒椪餅，只送給王世堅委員一個，所以有非常多的朋友來詢問說，你為什麼沒有再多做一點。」

至於陳亭妃也是把握時間，不只本人站路口拜票，團隊也扮演分身，各自帶開深入基層拜票。

立委陳亭妃強調：「我們的團隊已經都在各地，然後在路口再次拜票，那麼我們也一直積極的，在很多地方希望民眾，繼續為我們顧電話顧票，顧我們的力量。」

雖是黨內初選，但白熱化的選情，不只選將力拚，團隊賣命，民眾也跟著繃緊了神經。





