綠初選民調高雄打頭陣 林俊憲霸氣喊話：無論時程如何都將穩紮穩打
即時中心／温芸萱報導
備戰九合一大選，民進黨在台南市、高雄市與嘉義縣等縣市首長將進行初選，黨內預計自今日晚間起陸續展開電話民調。稍早抽籤結果出爐，今晚將率先進行高雄市長初選民調。對此，民進黨台南市立委、台南市長綠營初選參選人的林俊憲表示，對於民調時程早有心理準備，不論抽中哪一天，團隊都會全力以赴，與市民面對面爭取支持，努力到最後一刻。
林俊憲指出，團隊在初選期間已事先推演各種可能情境，針對不同天數都擬定相對應的行程與策略，「不管民調落在哪一天，都會按照既定規劃穩健推進。」他強調，所有準備都已到位，並不會因民調日期不同而受到影響。
同時，林俊憲也提到，今早特別感謝台南隊的黨公職夥伴，一早便在重要路口向市民請託，完成路口拜票後，隨即展開車隊遊行，持續深入地方、擴大與市民接觸的機會。
接著，林俊憲直言，初選民調最關鍵的是支持者是否能順利接到電話，並願意表達意見，因此團隊行程安排的核心，就是透過更多直接互動，提醒支持者留意民調來電，並依照既定計畫「照表操課」。
「今天沒有抽到台南，就是明天或後天，我們每天都已經準備好了」，林俊憲強調，無論民調時程如何，團隊都將穩紮穩打，持續努力到最後一刻，爭取更多市民的認同與支持，全力迎戰初選。
