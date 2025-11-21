綠初選激烈！邱議瑩拋「高市挺高市」許智傑同框

民進黨立委們一起拿起挺日本首相高市早苗的布條。（圖／東森新聞）





民進黨在南2都初選競爭熱烈，幾位競爭者的一舉一動都成為焦點。21日一早立法院接連舉行三場記者會，先是競爭高雄初選的許智傑、邱議瑩驚喜同框，再來是許智傑召開的「南高屏大串聯」記者會。台南的林俊憲不在名單上卻現身，讓臨時在隔壁獨自召開記者會的對手陳亭妃，被媒體問到是否有受邀時，神情尷尬。

民進黨立委們一起拿起挺日本首相高市早苗的布條，這場記者會由立委邱議瑩召開，號稱「高市挺高市」。其中的高雄市立委有哪些人來？原本沒公布名單，但立委許智傑現身，那麼同樣要競爭高雄市長初選的賴瑞隆、林岱樺又在哪？許智傑與邱議瑩幫他們回答，一定挺日本。

立委（民）許智傑 vs．邱議瑩 ：「大家都會啊，（一定都會相挺），都會相挺。」

立委（民）林楚茵：「這個相挺是不分朝野、不分黨派，那更不要講說是在民進黨內，還要特別挑誰來說。」

緊接著，許智傑留在同一場地開記者會，這是巧合嗎？

立委（民）許智傑：「這間其實是我們借的啦，是議瑩她說她要開，但找不到場地，所以我們借她，就互相幫忙。」

許智傑的這一場「南高屏大串聯」，競爭台南初選的林俊憲也來了。那麼門外路過的競爭對手陳亭妃，有受邀嗎？

立委（民）陳亭妃 vs．記者：「這場有沒有邀請你？」陳亭妃臉色瞬間尷尬，轉頭就往身旁的會議室走，召開自己的形象片發布記者會。

立委（民）陳亭妃：「永遠跟時間賽跑，不放棄任何為人民發聲的機會。」

但影片的比拚，林俊憲也不落人後。

立委（民）林俊憲：「我很多介紹台南美食、點心，甚至某些景點的短影片，迴響也非常好。我想我們未來也會朝這方向來努力。」

從各種細節可見，民進黨在南2都的初選競爭有多麼熱烈。

