綠初選登記 各派系連線作戰

民國115年地方公職人員選舉白熱化，民進黨六都議員4日至10日領表登記開跑，新北市各選區競爭態勢進入近身肉搏，各派系紛紛「連線」作戰，現任議員帶著新人一起登記及造勢，營造大團結與世代傳承氣勢。登記首日，蘇系「青年會做事連線」搶得頭香，而正國會「新新板土連線」將由前祕書長林右昌領軍，預計10日壓軸登記。

蘇系新北市議員張維倩、彭一書、翁震州、擬參選人戴翎育組成「青年會做事連線」，4日4人連袂前往市黨部登記初選及造勢，4人特別身穿白上衣搭配牛仔褲、球鞋的運動風造型現身，象徵深入基層、勤跑第一線的實幹精神，手拿喜氣洋洋的春聯「一馬當先」一字排開，齊聲高喊「為民服務、一馬當先」口號，希望獲得好彩頭。

正國會同樣是現任帶新人，議員卓冠廷、山田摩衣、陳乃瑜及擬參選人陳岱吟組成「新新板土連線」，以聯合競選、聯合問政為主軸，爭取選民認同。預計10日上午10時15分登記截止前，由前祕書長林右昌領軍，帶領4人壓軸領表登記，展現青年世代攜手打拚的決心。

第4選舉區（三重、蘆洲）資深議員陳啟能本屆任期屆滿，將交棒兒子、現任服務處執行長陳俊維參選。登記首日，陳俊維完成初選登記，父子倆首度以「參選與交棒」姿態公開同框，象徵地方服務精神的延續。其餘派系議員或參選人，預計將陸續個別赴黨部完成登記。

地方人士說，新北市作為全台最大票倉，隨著各選區初選態勢明朗化，民進黨內各派系議員席次的卡位戰，不僅影響派系間實力消長與整合程度，也關係未來對議會的監督力量。