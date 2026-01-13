綠初選白熱化！謝龍介爆台南心聲：煮餿的湯

▲國民黨立委謝龍介透露，真實民意認為「台南宛如一鍋煮餿的湯」，局勢已難以挽回。（圖／節目部提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨南部三縣市長初選進入最關鍵的民調決戰週，高雄市已率先完成初選程序，確定由立委賴瑞隆出線；台南市長人選則預計於今、明2天展開電話民。在野陣營也緊盯發展，國民黨台南市長參選人謝龍介直言，不論民進黨最後派出誰，都將迎來一場不好打的硬仗，更透露真實民意認為「台南宛如一鍋煮餿的湯」，局勢已難以挽回。

隨著初選民調逼近，民進黨參選人也全面動員，立委林俊憲12日展開路口拜票與車隊掃街行程，強調無論民調抽中哪一天，團隊早已做好準備，將拚到最後一刻；另一位參選人陳亭妃，則選在小東、中華路口向往來民眾揮手致意，高喊「台南需要改變」，訴求打破現況，力拚成為台南首位女性市長。

謝龍介今（13）日受訪時表示，不管最終民進黨會是誰出線，都將迎來艱困選戰，他也轉述了地方基層心聲指出，綠營長期執政下的台南，民怨正持續累積，有選民形容現況宛如「一鍋已經煮餿的湯」，就算再投入再好的食材，也難以挽回原本的味道，顯示市民對現狀的不滿情緒已相當明確。

對於綠營內部激戰，謝龍介坦言，這樣的選舉氛圍確實反映出台南社會對改變的期待，但也不代表國民黨可以因此鬆懈。他強調，藍營仍須步步為營，持續回應市民真正關切的問題，只是相較過去，選情較為樂觀一點。

謝龍介同時呼籲，國民黨公職人員務必遵守分際，不要介入民進黨初選操作，並把握對方內部動員期間，積極凝聚藍營支持者力量。他也向選民喊話，若近日接到民進黨市長初選的民調電話，市民仍可清楚表達「唯一支持謝龍介」，讓對手聽見台南求變的聲音。

