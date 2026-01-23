綠初選藍白介入？游淑慧酸：難道要換妃？
[NOWnews今日新聞] 民進黨台南市長初選結果剛出爐，立委陳亭妃取得提名資格，不過這場初選沒有因結果揭曉而平息。民進黨中執委在會中質疑台南初選民調，可能被國民黨介入的跡象，賴清德對此回應「我很清楚」卻未具體說明，爭議持續延燒。
國民黨台北市議員游淑慧發文批評，指出既然黨內有人公開承認初選中有「藍白介選」的可能性，那民進黨自己是不是也該做出調整，而不只是口頭強調初選合法。她反酸：「既然承認有介選，那賴清德是不是要換掉陳亭妃？還是要重新初選？說這些沒用的廢話，只看得出民進黨中央多不爽陳亭妃，公然影射她私通藍白。」
游淑慧直言，她個人認為「真的有啦」，選舉本來就是要想辦法讓對方最弱候選人出線。她指出，過去也有綠營支持者在國民黨初選民調中灌水支持候選人，所以這次台南的藍白支持者應該也有接到電話、跑票支持，才讓初選結果差距縮小。她諷刺：「既然都說有介選了，那為什麼不坦然面對，而是想用各種理由掩蓋？」目前民進黨仍未針對介選爭議進行說明，黨內人士強調繼續向前看，全力備戰年底的台南市長大選。
