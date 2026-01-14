綠初選「賴系vs.英系」決戰台南！憲、妃掃街最後衝刺

憲妃之爭，已經變成派系對決。（圖／翻攝自林俊憲、陳亭妃臉書）





民進黨已經完成高雄市、嘉義縣的初選民調，今（14）日晚間壓軸登場的，就是台南市到底是賴系的立委林俊憲會勝出，還是獲英系立委王世堅相挺的陳亭妃順利出線。在這關鍵時刻，兩人都合體大咖進行最後衝刺，憲妃之爭已經變成派系對決。

民進黨準高雄市長參選人賴瑞隆vs.立委林俊憲：「唯一支持林俊憲，（拜託，最後一天，團結的時刻）。」

立委王世堅vs.立委陳亭妃：「王世堅委員來囉，感謝王世堅委員來幫亭妃的忙。」

你有賴瑞隆，我找王世堅，民進黨2026台南市長初選，今天晚間就要進行民調，雙方人馬最後總動員。憲妃府城內戰，已演變成賴系、英系全面交鋒。

立委王世堅：「我不好意思講派系名稱，因為我們今天要快樂地迎接勝利，那我想派系名稱或者什麼，其實看在台南鄉親、全國民眾的眼裡，其實大家看得很清楚。」

民進黨準高雄市長參選人賴瑞隆：「2026南高連憲，我跟林俊憲一定會全力以赴，讓高雄、台南都更好。」

才剛贏得高雄初選，賴瑞隆已經第二度到台南幫林俊憲輔選，賴系子弟兵再度合體，希望強運得以延續；而英系立委王世堅也化身超級助選員，二度南下力挺陳亭妃。

立委林俊憲vs.立委陳亭妃：「未來我們一定會雙雙當選，我們會做最好、最密切的合作。（我要扮演的是未來台南的女性市長，我對自己很有信心）。」

就在憲妃打得火熱之時，民進黨嘉義縣初選也有結果，英系立委蔡易餘，大贏親賴系縣議員黃榮利26個百分點，將代表綠營參選。

民進黨準嘉義縣長參選人蔡易餘：「責任的開始，一定要打贏年底的大選，這才是最重要的。」

英系、賴系在嘉義縣、高雄市各自拿下一城，決戰台南的不只妃、憲兩人，各界都看「三戰」最終誰能拿下兩勝。

