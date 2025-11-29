綠到出汁！他養女兒逾10年「長得不像我」 真相曝光

男子發現養了超過10年的女兒長得不像他，驗DNA才知無血緣。（示意圖／翻攝自Pexel）





台南市一名男子「阿華」（化名）與妻子「小婷」（化名）婚後育有2名女兒，離婚後由阿華單獨扶養。不過，阿華近年發現次女外貌與家人明顯不相似，經DNA鑑定後赫然得知，自己養育超過10年的女兒並非親生，而是前妻與他人所生，憤而提告求償150萬元。

根據判決內容，阿華與小婷於2009年9月結婚，婚後育有2名女兒，雙方因感情破裂，於2018年間離婚，兩名女兒皆由阿華單獨擔任親權人並負責扶養。

隨著孩子成長，阿華察覺次女的五官與生活習慣與自己及家族成員越來越不像，另又聽聞小婷婚內曾有外遇情形，因而於2024年間委請鑑定機構替自己與次女進行DNA鑑定，以確認親子關係。

鑑定結果出爐後證實，阿華與次女並無血緣關係，次女為小婷與他人所生。阿華認為自身長年遭受欺瞞，遂對小婷提起民事訴訟，請求賠償精神損害共150萬元。

法院審理時，小婷並未到庭應訊，也未提出任何書狀作為答辯或聲明。法官審酌雙方身分、婚姻狀況、扶養年限及精神損害情形後，判小婷須賠償阿華90萬元，全案仍可依法提起上訴。

