綠割普發稻尾 藍嗆抄人救選情

普發現金1萬元5日起開放登記，民進黨籍民代紛紛做圖「收割」成果，民進黨副祕書長何博文在臉書也發圖卡宣傳普發現金，國民黨前發言人楊智伃留言嗆何「北海小抄人，連政績都要抄嗎？」圖為5日普發現金1萬元預登記示意圖。（陳俊吉攝）

普發現金1萬元5日起開放登記，民進黨籍民代紛紛做圖「收割」成果，民進黨副祕書長何博文在臉書也發圖卡宣傳普發現金，國民黨前發言人楊智伃留言嗆何「北海小抄人，連政績都要抄嗎？」楊並回顧過去綠營人士阻擋普發現金的各種發言，藍委賴士葆狂酸，民進黨大罷免後「抗中保台」失靈，改成「發紅包救選情」。

楊智伃昨強調，普發現金1萬元是立院國民黨團與民眾黨團一起努力，由藍委王鴻薇提案，在推進政策過程受到不少委屈，卻看到一堆綠營民代、黨公職開始「割稻尾」，何博文還喜滋滋作圖。放上自己的人像宣傳普發現金1萬元，楊特地留言諷刺「北海小抄人，連政績也要抄嗎？」

廣告 廣告

楊智伃指出，針對藍白提案普發1萬元現金，行政院長卓榮泰曾說「天人交戰」、「普發現金違憲」、「舉債破百億、債留子孫」；綠委沈伯洋也罵過藍營癱瘓政府有3招，把普發1萬元形容為「共產黨的招」、「先窮台，再統一」；民進黨團當時則指藍白「違法違憲、債留子孫，舉債發現金救罷免」。

楊呼籲，對於曾發表這些言論的綠營民代，網友一起去底下留言，幫他們想起曾說過的話，「不知道他們是忘記了，還是害怕想起來？」

賴士葆直言，民進黨現在就是在收割成果，可看到大罷免後，綠營整個轉向，同意普發1萬元，統籌分配稅款多的345億元也要拿來做社福，立法院正在審停砍年金，民進黨也不再暴力阻擋。

賴士葆認為，民進黨發現「抗中保台」已沒有用、失靈了，過去抹紅國民黨普發現金，是要配合中共消耗國庫，現在走回老路，卯起來討好選民發紅包，一切都是為了選舉布局。