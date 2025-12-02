綠加大守護家園宣傳 學者籲在野黨須警惕

賴清德總統近日一再強調提升國防預算，加強國家安全。（鄧博仁攝）

賴清德總統投書《華盛頓郵報》宣布1.25兆元軍購特別預算、副總統蕭美琴也接受美國播客節目談國防，連白宮前官員也投書談論台灣國防預算，甚至有特定媒體引國安官員說法稱對岸12月中旬將對台軍演。學者提醒在野黨須警惕，若輸掉「守護家園」形象戰，重返執政之路恐將更難。

文化大學廣告系教授鈕則勳分析，執政黨採用「出口轉內銷」策略，主要看準民眾主觀認定外媒較權威，且刊登在外媒代表受國際重視，「遠來的和尚會念經」，不僅對國際宣傳台灣立場，再挾國際壓力來施壓在野。

廣告 廣告

但他認為，1.25兆元特別預算金額龐大，透過外媒投書後才開記者會說明，對民眾不夠尊重，恐造成「討好美國」負面形象，造成反效果。

然而，過去「出口轉內銷」屢次奏效，鈕則勳指出，外國未必熟悉台海脈絡，民進黨在國際宣傳定位就是「戰爭邊緣策略」，比較能讓外國人理解；反觀在野黨並未向國際定位台海議題主軸，例如要做區域和平締造者、中華民國正統價值，國民黨都必須提出清晰論述。

旅美學者翁履中表示，《華郵》刊登由2位前國防部助理部長共同撰寫投書，肯定「台灣正在展現前所未有的決心」，揭示一個清晰的華府現況，就是執政黨透過大幅提高國防預算成功緩解美方對台灣「自我防衛決心不足」的疑慮，反而質疑在野黨「親中擋預算」。

他認為，這篇投書只是一個訊號，未來類似質疑會更多，若在野黨繼續被外媒定調為親中、在國內被貼上「投降派」標籤，輸掉「守護家園」形象戰，會讓在野處境更加難堪。