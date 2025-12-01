綠助推2026憲訴法公投？王鴻薇喊輸不起：大罷免2.0惡夢再臨

王鴻薇指憲訴法公投即大罷免2.0，批綠輸不起。資料照 李政龍攝



針對《自由時報》報導，民團與民進黨將在明天首度會商公投事宜，指民進黨明年大選將「助推」憲訴法公投，國民黨立委王鴻薇今（1日）表示，「輸不起公投」真成「大罷免2.0」，質疑這是民進黨擾民的惡夢再臨。

王鴻薇下午在臉書發文說，很不幸她的預言即將成真，民進黨上週主張以「更大的民意」發起公投，也就是發動「輸不起大罷免2.0：大公投大成功」，而且這次民進黨不會成為主要的發動者；對於目前正在連署廢止的憲訴法及選罷法修法公投，所謂「我們不會是局外人。」等於宣告了民進黨擾民惡夢再臨。

廣告 廣告

王鴻薇說，今年在街頭巷尾反罷免時，最常聽見民眾說「罷什麼免？勞民傷財，吃飽太閒？沒有事做？顧肚子都來不及，跟你們罷什麼免？」，尤其回想那些路邊跳舞的民進黨公職嘴臉，以及到處大喊自己是公民來跟民眾起衝突的罷團側翼，從投票結果不難發現．台灣人民真的受夠了這種政治惡鬥行徑。

王說，顯然「大罷免治百病」面對民進黨這種病入膏肓，似乎藥效有限，而且定期復發，這群披著公民外皮的民進黨側翼，又再次對著國人好不容易安靜的生活伸出魔爪，被當成雜質一點一點的剔除，永遠輸不起的民進黨，永遠都會厚著臉皮翻桌，挑釁國人的底線。

更多太報報導

民團《憲訴法》公投無法綁大選 徐國勇：民進黨提公投將「審慎考慮」

綠擬助攻《憲訴法》公投連署 鍾佳濱：民主國家展現更大的民意都支持

藍白修法「公投綁大選」掀廢止憲訴法連署潮 自然人憑證申辦量暴增逾萬張