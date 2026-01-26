綠助理嗆「造神蔣萬安會被打臉」 粉專批：民進黨就是心胸狹隘
攀岩好手霍諾德25日成功攀登台北101引發國際關注，其中101董座賈永婕跟官方轉播單位Netflix都特別感謝台北市政府，賈永婕更是親自到台北市長蔣萬安臉書底下致謝，但民進黨立委柯建銘的助理周軒卻嗆，「台北市府沒有101股份，幫蔣萬安造神只會被打臉」。此話，遭到粉專搬出多項證據打臉，並狠酸，「真正心胸狹隘的就是民進黨」。
台北市文化局影視委員會表示，本次活動完全依照台北市電影委員會相關規定辦理，由台灣劇組依程序申請。台北市勞動局則依《勞檢自治條例》，針對所有繩索操作人員的資格證書與安全裝備進行檢查，確保作業符合規範。交通局、警察局與消防局也要求主辦單位依規定提出道路管制與安全維護計畫。整個活動累計動員上百人次進行跨機關協調與安全整備，台北市警察局共派遣警力31名、義交19名，臺北市電影委員會協拍單位也由總監親自帶隊。
Netflix在節目最後寫著「特別感謝：台北市政府」。台北101董事長賈永婕親自到蔣萬安臉書留言感謝他的支持，並透露前一晚都還在「煩市長」。賈永婕也在臉書發文表示「感謝台北市政府團隊的協助合作」。
「政客爽」在發文批評，霍諾德攀登台北101從頭到尾只有綠營很緊張被人發現蔣萬安有出力，不停在各種字裡行間撇清跟台北市政府的關係。他還引用柯建銘助理周軒的說法「不先查資料，只會被打臉」，諷刺民進黨才是真正心胸狹隘的一方。
