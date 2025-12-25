綠勸進美女鄉代 藍不缺陣

嘉縣議員共7個選區，應選席次37席，因人口數減少，預估明年第二選區可能多1席，婦女保障名額從現行1席增加到2席，由於該選區議員有兩人是女性，如無其他女性挑戰者，等於1票就當選，現不只綠營美女鄉代黃國雅評估是否改選議員，鑑於綠營可能利用配票策略讓自家候選人都上榜，藍營也積極尋覓女性選將中，喊出不會讓民進黨輕鬆選。

根據嘉義縣選委會從各議員選區人口數換算推估，民雄鄉、新港鄉所屬的第二選區，明年基層選舉極可能增加1席，從7席變8席，婦保增至2席，現任議員有簡嘉億、陳福成、黃啟豪、陳文忠、林岱杰、林淑完和林秀琴，民進黨籍3席、無黨籍3席和國民黨籍1席，除陳福成確定交棒給兒子陳慶桐，其餘6人預期都會爭取連任，婦保名額成左右選情關鍵因素。

黃國雅是政二代，父親黃嘉寬有多屆議員資歷，她本身有兩屆鄉代資歷，屬民進黨青壯世代，外傳她正在評估選議員可能性。黃國雅表示，確實有很多長輩、鄉親朋友勸進她更上一層樓，但要不要參選，並不是只看民調或聲量，而是要評估能不能承擔起責任。

黃國雅重申，仍在審慎評估地方需求以及自身準備，更要顧及民進黨在鄉代和議員選舉的整體規畫，但不否認父親支持她選議員。

國民黨籍議員簡嘉億說，如果明年同選區議員選將都是男性，爭取連任的林淑完、林秀琴等於1票就上，因兩人都是民進黨籍，一旦綠營策略性配票，將壓縮非綠候選人空間，所以藍營在婦保名額的競爭絕對不會缺席。

除民進黨持續針對二選區進行選將徵詢外，據聞第三勢力評估二選區有空間，也想推派人選，希望能在藍綠盤據政治版塊殺出一條血路，爭取一席之地。