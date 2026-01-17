綠北市人選點兵點將！議員擬參選人揭"他"有意願！

【論壇中心/綜合報導】



國民黨北市黨部主委戴錫欽接受廣播專訪，談到民進黨北市長參選人尚未確定，行政院副院長鄭麗君、行政院長卓榮泰都可能參選，且可能成為現任市長蔣萬安的強敵，而另一位明星人選王世堅則是游刃有餘，對於是否要參選北市，他也沒把話說死，且年輕人之間出現「王世堅現象」，也讓他成為一名隱藏強棒。

財經專家徐嶔煌在《頭家來開講》節目中指出，民進黨台北市人選一直是個熱門話題，從吳思瑤點名到卓榮泰，到現在出現鄭麗君，徐嶔煌提醒，「千萬不要漏掉王世堅」，因為在地方上聽的訊息和外界有一點落差，很多報導都說王世堅無意選台北市，但其實不是，徐嶔煌爆料，「有傳言王世堅本人是有興趣的」，而且他的網路聲量跟話題都非常有效果，民進黨黨中央應該把這些可能性都納入參考，多去問幾次，搞不好就會有很好的結果。

