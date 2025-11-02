綠北市初選僅吳怡農登記 議員：聲量高.能吸淺藍票為佳

台北市 / 綜合報導

2026民進黨 台北市長 初選登記10月31日已經截止，傳出目前唯一領表的只有壯闊台灣創辦人吳怡農，不過由於還有「徵召制度」，潛在人選包含立委王世堅和吳思瑤、社民黨議員苗博雅，另外，陸委會副主委梁文傑討論聲量也很高，小雞等著最強母雞出現，綠營台北市議員分析，在 台北 藍大於綠的結構之下，如果候選人能夠吸引淺藍選票，將是比較優質的人選。

立委(民)王世堅說：「本來應該從從容容游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬。」穿著畢業袍在校園中大展歌喉，民進黨立委王世堅，1號現身台北科技大學獲頒名譽博士學位時，被大批學生團團包圍為此還難得開金嗓，就是因為質詢內容被改編成爆紅名曲「沒出息」，讓不少年輕人被圈粉，甚至喊話王世堅出來選台北市長。

廣告 廣告

不過民進黨內截至10/31初選登記截止，傳出目前唯一有意願參戰的只有他，壯闊台灣創辦人吳怡農(10.31)說：「相信我們絕對可以成功。」實際上除了吳怡農，已經正式領表登記黨內初選，多次被點名的王世堅，則是始終強調完全沒有意願，同樣被視為可能人選的立委吳思瑤，也強調自己的戰場在立法院。

更點名不只吳怡農社民黨台北市議員苗博雅，也是很正面的人選，但苗博雅透露，民進黨尚未針對參選和他有所接觸，此外網路討論候選人名單中也出現新面孔，就是在陸委會記者會中「金句」頻出的副主委梁文傑，不過他對此只回應被點名很驚訝。

台北市議員(民)許淑華說：「可以有一定的年輕人的喜好度跟支持度，台北市藍大於綠的一個選區結構之下，當然還是如果能跨越藍綠的人選，當然是比較優質的人選。」

洪健益(說：「藍軍的年輕人，或者淺藍的不見得討厭他，議員的部分，也不會因為候選人的問題，導致於說小雞本身可能當選率不高。」小雞等著最強母雞出現，綠營首長誰來戰人選還沒底定，但潛在人選已經成為矚目焦點。

原始連結







更多華視新聞報導

代表民進黨參選2026台北市長？ 吳怡農證實：爭取機會服務市民

吳怡農表態參選台北市長 王世堅相挺：全力幫他

吳怡農鬆口「爭取參戰2026」 蔣萬安低調：全力以赴

