綠北市奇兵！王世堅讚鄭麗君「最強」 蔣：專注市政

民進黨積極布局九合一大選，近期黨內一直有聲音，勸進行政院副院長鄭麗君來參戰台北市長。而鄭麗君昨（20）日回應，這是考古題，自己是說什麼做什麼的人。但媒體人黃暐瀚分析，對比她過去的說法，似乎參選機率上升。民進黨立委王世堅更大讚，鄭麗君是最強人選。

記者vs.行政院副院長鄭麗君：「副院長，賴主席有徵詢過台北市長嗎。」

鄭麗君微笑沒回應，不過在她談完關稅返台之後，民進黨內勸進聲浪不斷湧現，也在政院記者會上直接被問到，是否有意願參選台北市長。

行政院副院長鄭麗君：「這個是考古題了，我已經應該回答超過十年了，我是一個做什麼說什麼、說什麼做什麼的人。」

不過媒體人黃暐瀚分析，對比鄭麗君2018年被問到參選議題，是用從未被徵詢過，所以沒有思考參選的問題，顯示鄭麗君無意願。但如今鄭麗君以考古題回應，黨內是否勸進值得觀察。黃暐瀚就判斷，選台北市長的機率直線上升。

立委（民）王世堅：「鄭麗君副院長就是學養俱佳、才德兼備，她是最前段班的，她是最強的，我們選舉都應該讓最強的出來才有道理，我也正式的向我們黨也推薦了鄭麗君副院長。」

自家人「扶龍王」王世堅大讚鄭麗君，但傳出年初某場夜宴中，鄭麗君更反推薦王世堅是好人選。立委（民）王世堅：「喔不不不，我想鄭麗君副院長她一定是禮貌性的這樣回覆嘛，我希望鄭麗君副院長好好深思熟慮之後，那她就來擔綱這個首都市長2026大選的這個重責大任。」

面對綠營醞釀選戰奇兵，只是台美關稅代價沒說清楚，依舊是未來容易遭議論議題，這時台北市長蔣萬安又該如何應對。記者vs.台北市長蔣萬安：「鄭麗君選台北市會有壓力嗎，（選舉還早，我們專注市政）。」

蔣萬安明（22）日要親自坐鎮北車無差別攻擊演練，不管首都之戰對手是誰，最重要是看誰才真能掌握民心。

