綠北市派他出戰最強！1族群支持度勝蔣萬安

▲今（28）日公布最新台北市長民調顯示，相比於行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君，王世堅和蔣萬安的差距最小。（圖／中信特攻提供）

[NOWnews今日新聞] 震傳媒今（28）日公布最新台北市議題民調。針對近期傳言民進黨可能出戰北市長呼聲較高者：行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君，以及民進黨立委王世堅與現任國民黨籍市長蔣萬安進行對比民調。若卓榮泰對比蔣萬安，卓24.0%、蔣62.7%；若鄭麗君對比蔣萬安，鄭27.4%、蔣60.4%；若王世堅對比蔣萬安，王32.7%、蔣52.0%，王世堅在三人中與蔣萬安差距最小（19.3%）。在政黨傾向交叉分析中，鄭麗君凝聚較多民進黨支持者（72.9%），王世堅則較能拓展藍白及不偏政黨者選票（國民黨8.0%、民眾黨28.0%、不偏任何政黨者20.5%）。

王世堅跟蔣萬安差距最小！卓榮泰、鄭麗君落後

在政黨傾向以及基本資料交叉分析中，在卓榮泰對比蔣萬安時，64.3%民進黨支持者支持卓榮泰，蔣萬安在各族群支持度皆高於卓榮泰，在議員選區交叉分析，36.8%中山大同支持卓榮泰最高、69.7%支持蔣萬安最高。

在鄭麗君對比蔣萬安時，72.9%民進黨支持者支持鄭麗君，蔣萬安各族群支持者皆高於鄭麗君，同時北市研究所以上學歷者對鄭麗君支持度高於全市較多者。34.8%中山大同支持鄭麗君最高、68.8%松山信義支持蔣萬安最高。

在王世堅對比蔣萬安時，67.4%民進黨支持者支持王世堅，並獲得28.0%民眾黨支持者力挺。在基本資料交叉分析中，王世堅在30-39歲族群支持度高於蔣萬安；41.4%中山大同支持王世堅最高、60.7%支持蔣萬安最高。

王世堅有助拓展藍白、不偏政黨者選票

至於台北市民最希望誰代表民進黨參選台北市長，王世堅在三人中獲得41.5%北市民支持，若非這三人名單，台北市民自行點將前三名依序則為吳怡農、苗博雅，以及陳時中。

其中，王世堅與鄭麗君在民進黨支持者中均各獲得31.7%支持，特別的是，47.6%國民黨支持者、62.1%民眾黨支持者點名王世堅，至於自詡不偏任何政黨者，則有49.8%對民進黨由何人出戰表示無意見。

本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年1月25日至1月26日，針對設籍台北市、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,078人（加權前家戶537份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。

