綠北市議員初選登記繳50萬！高嘉瑜確定回鍋港湖 中山大同林亮君首參與

記者詹宜庭／台北報導

高嘉瑜也確定回鍋參選議員，預計明天上午10點半赴市黨部登記參選議員初選。（資料圖／翻攝畫面）

2026地方選舉將在11月28日登場，民進黨北市黨部明（4日）起開始初選登記，除了民進黨議員林亮君，前立委高嘉瑜也確定回鍋參選議員，預計明天上午10點半赴市黨部登記參選議員初選。而欲登記初選者，除繳交領表費100元外，另須繳納登記費20萬、民調費用20萬、保證金10萬，共50萬的費用。

民進黨中山大同市議員初選競爭激烈，新人來勢洶洶，該選區應選8席議員，目前現任綠藍白分別為3席、3席、1席，空缺的1席為民進黨立委王世堅。民進黨市黨部將提名4席，而現任議員包括林亮君、顏若芳、陳怡君，新人則有王世堅子弟兵賴俊翰、前立委何志偉子弟兵朱政騏、謝長廷前幕僚林子揚，及過去新潮流幕僚李偉民之子李立聖爭取參選。此外，前立委高嘉瑜也確定回鍋參選議員，預計明日上午10點半赴市黨部登記參選議員初選。

民進黨中央黨部日前公告2026年台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市議員提名初選之種類、名額及選區、登記資格、領表登記期間及地點、申請登記手續及表件、選舉方式等事項。在六都議員領表登記部分，2⽉4⽇至2⽉10⽇止，屆時期間內每⽇上午9時至12時、下午1時30分至5時於六都地方黨部都可進行領表登記，而領表須繳納100元外，另須繳納登記費20萬、民調費用20萬、保證金10萬，共50萬的費用，並登記費、民調費用不予退還。

