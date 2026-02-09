綠北市議員初選！朱政騏、高揚凱登記拚勝選
朱政騏當天與同為新動力信賴之友會成員的大安、文山區擬參選人高揚凱，一同前往民進黨台北市黨部完成登記，台北市議員鍾佩玲亦到場陪同並接受媒體聯訪，展現政治夥伴間的跨區連線。
朱政騏指出，早在2024年前立委王世堅轉戰立法院後，他便率先表態投入中山、大同區經營，是該區第一位公開宣布參選的新人。過去兩年，他以「先讓選民試用」的心態持續走入市場、里鄰，盼用實際行動累積信任。他過去曾在總統府副秘書長何志偉團隊歷練，橫跨市議會與立法院幕僚體系，熟悉政策研擬與選民服務流程，自認具備「一進議會就能上手」的即戰力。
對於外界關注本區是否形成所謂「堅偉大戰2.0」，朱政騏回應，相關討論顯示選情受到高度關注，但他更期待這是一場有品質的良性競爭。他也坦言，自己起跑時間早、準備廣度已有基礎，接下來將加強掃街深度，讓更多選民留下印象。
鍾佩玲則表示，朱政騏、高揚凱都是新動力信賴之友會的重要夥伴，中山、大同區選情艱困，需要更多支持，呼籲黨內支持者給予青年世代機會。
高揚凱則表示，自己正是典型「三明治世代」，上有父母、下有子女，更能體會中壯年家庭的壓力與需求。他指出，過去在立法院服務的經驗，讓他看見地方制度與資源仍有不足，因此決定返鄉投入選舉，希望能把中央經驗轉化為地方服務，為家鄉承擔更多責任。
