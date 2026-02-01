綠北市長人選看好誰？ 阮昭雄：相信一定會有最強母雞帶領

爭取民進黨大安、文山議員提名的劉品妡（右一）1日受邀出席於文山區舉辦的「志工夥伴交流聚會」，與行政院副秘書長阮昭雄（左二）、國安會副祕書長趙怡翔（左三）及前立委姚文智等人同台，共同慶祝資深志工邱素玫老師投入公共服務30周年。（劉品妡辦公室提供／徐佑昇台北傳真）

針對民進黨台北市長人選，前立委姚文智1日表示他目前都在拍電影，對個別人選沒有評論。（徐佑昇攝）

爭取民進黨大安、文山議員提名的前議員趙怡翔辦公室主任劉品妡1日受邀出席於文山區舉辦的「志工夥伴交流聚會」，與行政院副秘書長阮昭雄、國安會副祕書長趙怡翔及前立委姚文智等人同台，共同慶祝資深志工邱素玫老師投入公共服務30周年。針對綠營北市長提名人選遲未出爐，阮昭雄表示，雖然自己主張「宜快不宜遲」，但黨中央已經非常積極網羅各個人選意願，相信最後一定會有最強母雞帶領台北市的小雞。姚文智則表示，他目前都在拍電影，對於市長個別人選沒有評論。

廣告 廣告

阮昭雄與劉品妡今日出席資深志工邱素玫投入服務30周年聚會，阮昭雄說，1996年是台灣第一次總統民選，是民主化的重要里程碑，邱老師從那時起無役不與，從彭明敏教授、前行政院長謝長廷前、行政院長卓榮泰、前立委姚文智到趙怡翔，包含他個人都深受其照顧，他很高興看到這份民主傳承能在劉品妡身上延續，並帶領現場支持者為劉品妡加油打氣。

對於媒體詢問民進黨台北市長人選看法，阮昭雄說，雖然自己主張宜快不宜遲，但黨中央已經非常積極網羅各個人選意願，相信最後一定會有最強母雞帶領台北市的小雞。劉品妡則回應，民進黨人才濟濟，近期應該就會有合適的人選出爐，不論最後推派誰，都會是最好的人選，基層也會團結一致爭取勝利。

隨後姚文智也至現場致意，由於姚文智曾選過台北市長，同樣被詢問看好哪位綠營人選？姚文智僅表示，他今天只是出席聚會，目前都在拍電影，對於市長個別人選沒有評論。

【看原文連結】