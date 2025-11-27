綠北市長民調第一！王世堅：開心當一日市長

2026年台北市長選戰話題逐漸升溫，民進黨人選尚未確定，呈現膠著狀態。立委王世堅在吳怡農公布的民調中位居第一，引發各方關注，但他謙虛表示「不是最強不敢奢望」，僅感謝民眾讓他當一日市長的支持。同時，有綠營議員點名和碩董事長童子賢可能成為非典型政治人物出身的奇兵，而現任台北市長蔣萬安則避談選舉話題，強調將專注市政工作。這場選戰各方動向引人矚目，但最終人選仍有待時間揭曉。

關於2026年台北市長選戰，民進黨人選似乎陷入膠著狀態。有綠營議員點名和碩董事長童子賢，認為這位非典型政治人物或許能成為奇兵。立委王世堅對此表示，童子賢有能力、敢說話，願意提出不同看法，包括引進乾淨的核能，但他希望童子賢能將這些想法說得更清楚。

在吳怡農日前公布的民調中，王世堅位居第一。談到這個結果，王世堅表示，他在擔任一日市長期間，有幾位好朋友向他恭喜，甚至有人被他封為一日副市長，詢問他是否確定要參選台北市長。王世堅澄清這只是吳怡農公布的民調結果，並謙虛地說道，他不敢奢望自己是最強的，民眾讓他當一日市長已經很感謝。

然而，這種到處點兵點將的情況，在吳怡農看來並不理想。吳怡農認為，這樣的狀況導致台北市民看不到民進黨對台北市的積極態度和願景。

對於可能的對手，現任台北市長蔣萬安表示，離選舉還有一段時間，他今天來議會進行總質詢，就是要持續專注在市政上。當國民黨議員李柏毅詢問他認為哪一位是最可敬的對手時，蔣萬安回應完全沒有在想一年多以後選舉的事情，並表示可能要到接近選舉投票前，情況才會明朗。

目前綠營派誰出戰尚未明確，而蔣萬安則專注於市政工作，希望能為未來的選情增添籌碼。

