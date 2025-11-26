綠北市長民調「僅落後王世堅」 吳怡農：有底氣突破綠營基本盤

台北市 / 武廷融 綜合報導

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表態有意爭取民進黨2026台北市長提名，他今(25)日公布5位潛在台北市長參選人互比式民調，在「綠營支持者」當中，民進黨立委王世堅以22.7％支持度領先，吳怡農則以20.3％排名第二；而在「非藍白支持者」當中，王世堅以24.2%排名第一，吳怡農則是15.3%排名第二。吳怡農也表示，他是目前唯一表達意願參選、要為台北做事的人，會繼續爭取更多台北人的支持。

吳怡農今日公布民進黨5位潛在台北市長參選人互比式民調，包括他以及王世堅、沈伯洋、鄭麗君、林右昌。民調顯示，在「綠營支持者」當中，王世堅的支持度為22.7％，領先吳怡農的20.3％，兩者差距2.4個百分點差距在誤差範圍內，沈伯洋、鄭麗君、林右昌的支持度則分別為 16.9%、 9.9%、5.1％。

在偏好其他政黨以及不偏任何政黨的所有「非藍白支持者」當中，王世堅同樣以24.2%領先，吳怡農則以15.3%排名第二。其中有最多的「非藍白支持者」將吳怡農列為「第二支持」的優先人選，支持度為12.8%，接續為鄭麗君的8.1%、沈伯洋與林右昌的7.8%、王世堅6.9%。

吳怡農表示，不意外自己現階段民調還不是第一名，但可以看到他在綠營基層中的爆發力，支持度與王世堅僅差距2.4%。吳怡農也說，感謝社會的支持，他是這五個人選中目前唯一表達意願參選、要為台北做事的人，「我一定會在剩餘的時間，跟更多人溝通、對話，爭取更多台北人的支持」。

吳怡農指出，研究「非藍白支持者」的第二人選，是要評估各潛在人選凝聚基層支持的機會，而從民調結果看來，他最有底氣突破現在綠營基本盤，獲得更多台北市民的認同。

民調調查單位為「山水民意研究股份有限公司」，訪問地區為台北市，訪問對象為設籍訪問地區20歲以上成年人；訪問日期為114年11月20日至11月23日，有效樣本1,075人（加權前家戶535份、手機540份），抽樣誤差：在95%的信心水準下,約正負2,99個百分點。

