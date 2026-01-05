綠北市"母雞"仍未知 王世堅否認參選傳2週內敲定人選

生活中心／綜合報導

進入到2026選舉年，各縣市不少首長、議員擬參選人都已經起跑，但民進黨在台北市長這局，要推派誰來跟蔣萬安比拚，至今仍沒確定人選，不少小雞們擔心，沒有母雞帶領。不過呼聲最高的王世堅，今天（５日）再度否認自己要參選，透露黨內已經積極評估，再過一兩週就會出爐。

長者 vs.台灣基進台北黨部主委吳欣岱：「都找不到找不到，對啊，你現在還剩幾個？沒有半個！」到長者家中一一訪視，也送上物資，基進黨台北市黨部主委吳欣岱，去年底宣布請辭秘書長，專心投入議員選舉，畢竟小黨要順利出線不容易。台灣基進台北黨部主委吳欣岱：「不論是藍提出什麼人力，綠提出什麼人，其實大家最重要的一個目標，還是要爭取人民的認同，那綠現在既然沒有人選出來的話，我覺得這個對民進黨來說會是一個失去母雞的重傷，但我覺得對小黨的影響其實不會像想像那麼。」

綠營北市誰來選？ 王世堅再否認參選傳2週內人選出爐

基進黨台北市黨部主委吳欣岱，赴長者家中訪視、送物資。（圖／民視新聞）

小黨沒有母雞辛苦，看看藍營，蔣萬安已確定要拚連任，但民進黨到目前仍然沒有明確人選。秀出最新專屬春聯，呼聲很高的民進黨立委王世堅，還真的一馬當先製作春聯，是否意味要在2026台北市長選戰一馬當「堅」呢？立委(民)王世堅：「我們搶著當最堅定、走在正義這一條路，我是這個意思，我完全沒有別的意思。」

綠營始終沒確定參選台北市長人選，不少小雞們擔心，無法穩住軍心。（圖／民視新聞）

解釋再解釋，就是否認要拚市長。綠營小雞們擔心，起跑晚了一小步。台北市議員(民)何孟樺：「當然也是希望首都市長的人選，可以盡早出爐，但好酒沉甕底，醬油也是壺底油最佳香濃。」立委(民)王世堅：「我並不會把參選議員的這些好朋友們，把他們列為所謂的小雞，那說都必須要靠母雞、市長候選人去拉抬他們，誰拉抬誰還不知道，應該是再過一兩個禮拜會有結論了吧。」首度明確透露，再一兩個禮拜人選就會明朗，要新人們、現任的，或是資深議員們，都不用焦慮。王世堅也保證，就算不當母雞，也絕對熱心輔選。





















