綠北桃人選未定！被問參戰2026縣市長 林右昌重申：沒任何規劃和打算

記者劉秀敏／台北報導

民進黨前秘書長林右昌陪同議員陳乃瑜、山田摩衣、卓冠廷及議員參選人陳岱吟前往新北市黨部完成初選登記。（圖／林右昌辦公室提供）

民進黨佈局2026地方大選，原本預期在農曆年前完成全台縣市長提名，但本週末就是農曆春節連假，且本週並無召開選對會與中執會規劃，因此包括台北市、桃園市等首長，確定無法在農曆年前完成提名。民進黨前秘書長林右昌今（10）日再被問及是否有意角逐地方首長時，他重申，對2026縣市長的選舉沒有任何的規劃跟打算。

林右昌今日上午陪同「新新板土」連線議員陳乃瑜、山田摩衣、卓冠廷以及議員參選人陳岱吟前往新北市黨部完成議員初選登記。

針對國民黨新北市長人選未定一事，林右昌表示，大家都很關心新北市的選舉，至於國民黨市長候選人的提名，這是國民黨的家務事。對民進黨來說，最重要的是提出對新北未來建設的政見，用最誠懇、最熱情的態度，來爭取所有新北市民對市長候選人蘇巧慧以及所有市議員的支持。

由於民進黨台北市、桃園市長人選尚未出爐，媒體也追問林右昌是否有意角逐？林右昌則回應，中央黨部一定會就人選部分做充分討論，也會提出最佳的人選，「感謝你的關心，我再一次重複，對2026縣市長的選舉，我個人沒有任何的規劃跟打算。」

