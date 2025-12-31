綠北桃戰將未明朗！徐國勇揭出線關鍵 再曝1/7選對會「討論中部縣市」

記者劉秀敏／台北報導

民進黨秘書長徐國勇受訪回應台北市、桃園市提名進度（圖／翻攝自民進黨直播）

民進黨備戰2026地方選舉，今（31）日召開提名記者會，正式宣佈徵召立委陳素月選彰化縣長、劉建國再戰雲林縣長，以及徵召基隆市議長童子瑋參選基隆市長。針對媒體關注台北市長、桃園市長的提名進度，民進黨秘書長徐國勇受訪時表示，民進黨有人選而且不少，每一位都是最優秀的，但要挑一個最適當、能夠打勝仗的人；他也預告，1月7日將再召開選對會，討論的重點將是在中部縣市。

徐國勇今日下午出席民進黨2026基隆、彰化、雲林縣市長提名記者會，會後受訪時，媒體關注台北市長、桃園市長提名進度，能否如預期目標，在農曆年前完成提名？

廣告 廣告

徐國勇表示，目標當然是希望在農曆年前，選對會是按照步驟一步一步地在進行。像台北市，民進黨有人選，而且應該不少，有好幾位，每一位都是最優秀的，民進黨正在選一個最適當的。他強調，大家都很優秀，而在優秀之餘，也要選一個在這個時間點能夠打勝仗的人，桃園市也是有人選。

徐國勇說，預計1月7日上午繼續召開選對會，每一週會一步一步地推出每個縣市的候選人。他也透露，下周討論的重點「應該是會在中部縣市」。

民進黨2026縣市長選舉，除去連任的屏東縣、澎湖縣，以及尚在進行初選的嘉義縣、台南市、高雄市之外，目前僅剩台北市、桃園市、新竹縣市、南投縣、花蓮縣以及連江縣、金門縣尚未有提名人選。而近日媒體報導，民進黨在南投縣長一局，有意推出草屯出身、形象清新的新北市牙醫師公會理事長温世政參選。

更多三立新聞網報導

鄭麗文要民進黨接受九二共識 徐國勇嗆「做夢」：國民黨別再自欺欺人

藍提助理費除罪 徐國勇批「A助理費就是犯罪」：台灣百姓贊成貪污嗎？

張惇涵電爆藍委！網點名「這人」也是強者列共通點：政壇沒一個能打

徐國勇指不副署非目的「盼在野坐下來談」 周榆修：先執行三讀通過法律

