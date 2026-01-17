綠南三都初選落幕！陳亭妃、賴瑞隆出線 蘇巧慧談整合：團結打出全壘打

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

民進黨於12日至14日晚間進行南三都初選民調，最終拍板立委賴瑞隆出戰高雄市長、立委蔡易餘角逐嘉義縣長、立委陳亭妃參選台南市長，外界關注綠營選後整合狀況。對此，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（17）日回應，黨內的傳統一向就是初選激烈，選後團結一致，身為新北隊長的她，會帶領新北隊讓議員能打出全壘打。





今早10時45分，蘇巧慧前往淡水捷運站後側廣場，出席「衣童幸福微笑聯合慈善公益活動」，並於行程前短暫接受媒體聯訪。

記者提問，這週高雄跟台南的初選接連有結果，他們那邊地方好像傳出可能接下來派系合作之間會有問題，是否擔心新北有這樣的問題發生？

對此，蘇巧慧表示，民進黨的傳統一向是初選激烈，但是選後大家一定會團結一致，很榮幸能擔任新北隊長的角色，因此未來不但會把自己市長參選人的工作做好，更多的市民認同，並且也會帶領整個新北隊，讓綠營議員都能打出全壘打，希望能為這座城市做出貢獻。





