綠南市長初選壓軸！憲妃之爭「賴系對英系」今晚決勝

立委陳亭妃對決林俊憲，在最後關鍵時刻，兩人都透過合體大咖。（圖／東森新聞）





民進黨台南市長初選，電話民調將在今（14日）晚間壓軸登場，立委陳亭妃對決林俊憲，在最後關鍵時刻，兩人都透過合體大咖，車隊掃街衝刺，林俊憲找來剛在高雄市長初選勝出的賴瑞隆助陣，陳亭妃則有扶龍王王世堅再度到台南站台。

立委（民）王世堅：「當選陳亭妃當選。」

台南市長初選，電話民調最後一哩路，民進黨立委王世堅再度來到台南，合體陳亭妃車隊掃街。立委（民）陳亭妃：「拜託幫忙拉票拉電話。」

王世堅化身超級助選員，親自站上戰車拱手喊拜託，所到之處獲得民眾熱情回應。立委（民）王世堅：「大軍壓境派系圍攻，我們亭妃泰山崩於前面不改色，從從容容問政游刃有餘的服務。」

廣播：「高雄市長候選人賴瑞隆拜託鄉親。」

憲妃最後決戰都找來大咖車掃拚場，剛在高雄市長初選勝出的賴瑞隆，隔天直接跨縣市為兄弟助陣。立委（民）賴瑞隆：「拜託唯一支持林俊憲。」

賴瑞隆還親自到服務處幫忙打電話向鄉親拜託，兩人互送幸運物，展現南高連線的氣勢。立委（民）林俊憲：「未來我們一定會雙雙當選，我們會做最好最密切的合作。」

但親賴系互相支持，也有陰謀論傳出，正是貫徹黨中央意志攤開高雄市長初選民調，若以其餘兩分民調加成，邱議瑩還有微幅領先，關鍵在民進黨中央黨部選擇的那一份，讓賴瑞隆以0.6%差距勝出。立委（民）邱議瑩：「既然參加了比賽，就會遵守遊戲規則，現在這個時候是大家一起對外作戰的時候，各式各樣的陰謀論，我覺得都不需要。」

邱議瑩出面喊團結，就怕壓軸登場的台南市長初選，是否出現技術性變數，有被見縫插針的空間。

