綠南市長民調剩不到一個月 妃憲立院互控國民黨介入初選

民進黨台南市長初選民調剩不到一個月，民進黨立委陳亭妃與林俊憲兩人17日在立法院隔空互相指控國民黨介入初選。（陳亭妃辦公室提供／王千豪台北傳真）

民進黨台南市長初選民調剩不到一個月，《鏡週刊》今（17）日報導稱國民黨台南市議員蔡育輝介入初選，公開挺民進黨立委陳亭妃，意外引發綠委林俊憲與陳亭妃兩人在立法院隔空互嗆。林俊憲說，勸陳亭妃不要為了選舉跟藍議員往來；陳亭妃反酸若國民黨有幫忙民調會更高外，也指控國民黨介入民進黨初選。

林俊憲、陳亭妃今天在立法院回應《鏡週刊》報導內容。林俊憲表示，他大概一年前就公開指責國民黨不要介入民進黨初選，今天《鏡週刊》報導證實他講的是事實，而這位蔡育輝專門在辱罵賴清德總統、抹黑民進黨，他奉勸陳亭妃不要為了選舉跟這些國民黨議員往來。

林俊憲指出，所有民調中，綠營部分他都贏，現在國民黨介入民進黨初選去支撐陳亭妃，是希望讓民進黨產生一位會輸掉大選的人選，因國民黨立委謝龍介最怕團結的民進黨，只有他代表民進黨參選市長才可以團結民進黨，且他幾乎已經把民進黨團結好了。更何況，他在台南從政30年，選戰6戰全勝，這次立委選舉拿到全國最高得票率，所以只要民進黨團結，2026年的市長大選就不怕任何人，「前民眾黨主席柯文哲來也一樣，團結的民進黨可以打敗任何政黨、打敗任何的對手。」

林俊憲說，陳亭妃現在的民調是靠國民黨介入來支撐的，「是虛幻、是假象的」，到大選時，這些國民黨就跑掉了；他並稱連謝龍介受時也證實，好幾個國民黨議員介入民進黨初選。此外，林俊憲還強調，「被骨」是台南市民最討厭、最痛恨的。

陳亭妃則反酸，報導如果是真的、如果國民黨真的幫忙的話，「我的民調會更高」，且報導有一些錯誤，報導稱他跟對手互有領先，一直都沒有，他一直都贏對手兩位數以上，所以報導有偏差。

陳亭妃提到，他27年來犧牲自己的時間，不分日夜，一步一腳印，苦幹實幹都在服務，並堅持民進黨服務的精神，只有合法合規一定服務，且是不分黨派服務，所以在這次立委選舉，拿到將近71％的得票率，在眷村也有票。他也感嘆，「選舉到了，用這樣在欺負一個在堅持服務的人，其實是很不公平的」。

陳亭妃更搬出賴清德，指賴清德連任台南市長時拿到百分之72.9的得票率創新高，這不就跨越綠白藍嗎？這不就是他們要追求的目標？所以一定要努力穩住台南，才能為2028年賴清德連任創造最大的底氣，所以他不會因小小的質疑就拒絕服務，且是不分藍綠，繼續服務。

話鋒一轉，陳亭妃突然說，國民黨真的介入民進黨初選，因為國民黨、謝龍介最害怕陳亭妃，他是國民黨認為民進黨最強的候選人，所以謝龍介在節目、直播上都不演了，直接介入民進黨初選，「因為謝龍介害怕6戰6輸陳亭妃。」

