綠南市黨部主委 挺憲派同室操戈

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民進黨台南市黨部主委郭國文面對市議會副議長林志展挑戰，回應說黨內同仁都有登記參選主委的權利，一律尊重。（本報資料照片）

民進黨台南市黨部主委改選戰火點燃，市議會副議長林志展13日由議長邱莉莉等8名黨籍議員陪同，強勢前往市黨部登記參選，挑戰尋求連任的現任主委、立委郭國文。由於林、郭在市長初選都力挺立委林俊憲，被歸為「挺憲派」，如今同室操戈引發地方政壇高度關注。市長提名人、立委陳亭妃陣營原則上不推人參選，保留未來整合空間。

林志展昨由邱莉莉及李宗翰、郭鴻儀、周嘉韋、朱正軒、林依婷、謝舒凡、陳皇宇等「挺憲派」青壯議員陪同，大陣仗到市黨部登記參選下屆主委，並提出「推動青年參與」、「穩定後盾系統」、「設立政策轉譯機制」及「整合在地戰力」等4大主軸政見。林志展強調，此舉旨在強化黨部功能，並帶領民進黨在台南市的年底九合一選舉及下屆總統大選贏得勝利。

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面對同陣營同志強力挑戰，郭國文回應稱黨內同仁都有登記參選權利，他一律尊重。他強調自己擔任市黨部主委任內推動多項變革，積極參與各類民主活動，成績有目共睹，相信台南市的黨員自有公評；市黨部在年底九合一與下屆總統選舉都肩負重任，期望主委競爭能回歸公共層面的討論，而非僅限於派系角力。

林俊憲表示，只要依據黨內規章登記參選，都尊重與支持，民進黨是唯一擁有完善黨內選舉機制的政黨，期待黨內同志能透過既有機制爭取黨員支持，展現最佳民主風度。

地方人士分析，林、郭同屬挺憲陣營，如今在主委選戰中正面交鋒，顯示「挺憲派」內部產生分歧；這場同室操戈的戲碼，不僅削弱單一地方派系在台南綠營的壟斷優勢，內部裂痕恐將在主委選戰過程進一步擴大。

相較挺憲派煙硝四起，陳亭妃陣營原則上不推派人選參選主委，以保留整合空間，更能藉機修補市長初選留下的裂痕。

地方人士認為，在「挺憲派」陷入內耗之際，陳陣營的黨員票將成雙方爭相拉攏的「關鍵少數」，大幅增加她在年底市長選舉的黨內整合籌碼，若當選市長，也有利日後黨內斡旋及施政。

民進黨台南市黨職改選預計選出全國黨代表42人、台南市黨部主委1人及市黨代62人，登記作業昨天起至17日下午5時止。主委部分除林志展昨天完成登記，郭國文預定16日登記。