綠南部4縣市首長初選 高雄今晚最先展開電話民調

12日下午2時半，民進黨立委許智傑把握時間衝刺，與太太掃街爭取認同。

相隔半小時，立委邱議瑩找來立委黃捷、吳沛憶一起在三民區及鳳山區掃街，因為黨中央用抽籤決定民調日期，高雄市黨內初選抽中在12日晚上進行電話民調，在這波初選中打頭陣。

民進黨立委許智傑說，「有基層實力，而且沒有爭議，這樣子的人在選情緊繃的時候，在大選才能贏得勝利。」

民進黨立委邱議瑩指出，「謝謝大家陪我一路走到最後的這一刻，今天晚上就要做民調，其實心情倒是還蠻輕鬆的。」

與邱議瑩同時段，立委賴瑞隆則跟民進黨高雄市議員們共同掃街拜票，只有立委林岱樺沒有公開行程，但在前一天，她頂著新髮型在鳳山努力拜票。

民進黨立委林岱樺表示，「顧電話，挺岱樺，市長唯一支持，林岱樺。」

民進黨立委賴瑞隆說，「顧電話，守住賴瑞隆，守住高雄，讓瑞隆能夠立即來上工，立即來為高雄來服務。」

相較於民進黨這次高雄市長初選有4位民進黨立委對決、競爭激烈，對手柯志恩早在去年底，就底定代表國民黨參選高雄市長，面對這次初選，她不忘拍影片調侃。

國民黨立委柯志恩指出，「我們一定會盡好最大的一個努力，但是還是再一次的強調，就是唯一支持柯志恩。」

高雄初選電話民調時間從12日晚上6時進行到10時30分，3家民調公司進行，各完成1200份有效樣本，如果順利可望在13日中午前知道結果，也會在當天抽籤決定下個民調縣市。