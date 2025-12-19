綠卡抽中來殺人？布朗與MIT槍案震撼美國 川普火速凍結移民抽籤計畫

國土安全部長克莉絲蒂‧諾姆強硬宣布即刻暫停DV1綠卡計畫。（圖／達志／美聯社，下同）

美國國土安全部長克莉絲蒂‧諾姆（Kristi Noem）於19日宣布，依據總統川普指示，暫停實施「多元移民綠卡抽籤計畫」（Diversity Visa Lottery，簡稱DV1），原因是布朗大學與麻省理工學院兩起校園槍擊案的嫌犯，就是透過該計畫於2017年取得美國永久居留身分。

DV1簽證每年開放5萬名額，2025年吸引超過2,000萬人申請

根據CBS新聞等外媒報導，諾姆在社群平台X上表示：「這名犯下駭人罪行的人，根本不應被允許入境美國。」她強調，為防止未來再次發生類似悲劇，已責成美國公民及移民服務局（USCIS）即刻暫停該簽證計畫。

槍擊案嫌犯為48歲葡萄牙籍男子克勞迪奧‧內維斯‧瓦倫特（Claudio Neves Valente），警方指出，他曾於2000年以學生簽證進入美國，在布朗大學短暫就讀。2025年12月中旬，他先在布朗校園內開槍，造成兩名學生死亡、九人受傷，兩日後又涉嫌槍殺一名麻省理工學院教授。警方表示，瓦倫特已於新罕布夏州一處倉庫內自戕身亡，結束這起連續槍擊案的調查行動。

據美國警方與國土安全部資料，瓦倫特於2017年透過DV1計畫獲得綠卡，正式成為美國永久居民。該計畫始於1990年代，每年對來自美國移民人數相對較少國家的民眾開放，最多發出5萬張綠卡。申請人需通過抽籤、中選後再接受與其他移民同樣標準的背景審查與面試。

2025年度的多元簽證抽籤吸引近2,000萬人申請，最終包括中選者配偶在內共約13萬人被核可，其中葡萄牙公民僅獲得38個名額。美方指出，儘管篩選程序嚴謹，仍可能存在安全疑慮。

川普政府長期批評DV1計畫過度依賴運氣、缺乏以能力為基礎的選才標準，早在其首任總統任期內便主張終止該制度。此次暫停行動並非首次，2020年川普政府曾以COVID-19疫情為由中止大部分合法移民措施，包括DV1簽證，該禁令於拜登政府上任後在2021年解除。

這次事件也凸顯川普陣營利用重大悲劇事件推進其移民政策主張的策略。今年11月，曾有一名阿富汗男子犯下襲擊國民兵致死案件後，川普亦推動限制來自阿富汗與其他特定國家的移民政策。外界目前關注，DV1為國會制定之法案，國土安全部是否具備單方面中止該計畫的法律依據，仍有待釐清。不過，此舉已再次點燃美國境內對於「抽籤式移民制度」的安全與價值爭論。

川普上任後再度鎖定移民制度改革，DV1簽證成第一波目標。（圖／翻攝自X，@TheSitRepPH）

