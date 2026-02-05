綠友友雞犬升天 陳右欣林聰賢等肥貓前仆後繼

繼柳營農會總幹事陳右欣當上掌握百億資產的台肥總經理之後，賴政府不顧外界抨擊，再宣布肥貓一隻，隸屬新潮流派系、前農委會主委林聰賢接任兆豐資產管理公司董事長，林不僅毫無金融專業背景，在中央畜產會董事長任內主導超思進口蛋專案，造成公帑損失高達5.3億元，結果不但全身而退，還升官發財，再度寫下綠友友勵志的鬼故事。

去年11月台肥前董事長李孫榮無預警遭到撤換，府院高層原安排小英女孩吳音寧接任，但因外界反彈聲浪太大，最後改由總經理張滄郎接任董座，不過綠營怎可能輕易放棄台肥這個酬庸的好位子，日前宣布陳右欣接任總座，陳右欣是誰？個人和家族事業劣跡斑斑，據傳不但花錢買學歷，夫家企業還因濫倒汙泥遭判刑坐牢在案，形象糟又沒專業，憑甚麼坐上台肥總經理大位，不查不知道，一查嚇一跳，原來是正港的正黃旗，賴清德總統的台南嫡系子弟兵，加上輔選有功，光這兩點赫赫履歷，絕對輾壓所有長春藤畢業的專業經理人，只是迎來紀錄難看又資歷不足的總經理，還能指望台肥經營有成嗎？

前政務委員張景森曾表示，台肥雖民營化成為上市公司，但農業部仍持有約 24.07%，是最大單一股東。這種「已民營、仍有大額公股」的混血結構，容易被政治控制、用來利益輸送。加上台肥有非常多精華區的土地，長期的地上權合約，產生巨大的現金流。像台北南港土地的地上權再延40年，權利金總額 150 億元、分 15 年支付。數字攤開的背後不是專業，全是龐大的土地利益。

至於因超思案造成5億多公帑損失的林聰賢，與當時的農業部長陳吉仲一起下台一鞠躬，後續北檢針對超思圖利案，包括林聰賢、陳吉仲、次長陳駿季三人都全身而退，不但不必負責，還都轉戰新事業有成。陳吉仲重返學術界，陳駿季榮升農業部長，林聰賢更是其中佼佼者，先是擔任杏國新藥的獨立董事，從農業領域跨界醫藥，如今空降金融界，其全能全才堪比國防部長顧立雄。

至於兆豐資產管理主要是處理銀行不良債權，若無金融背景恐難勝任，但民進黨政府在金融體系的政治酬庸，更是罄竹難書，林聰賢的前任董座林永堅，曾任高雄市副市長、內政部政務次長，也是空降金融業。

至於台灣金聯資產，更是「政治酬庸」的好地方，只要拿出「綠友友」的黨證，不用金融專業就能當上肥貓，先是前總統蔡英文表姐的林美珠，接著雲林縣政府前農業處長呂政璋，因家族因涉案遭通緝，個人農業行銷能力，皆遭到外界質疑，接任三天被碰轟到下台；這些綠營的任用歷史，不是「酬庸」，什麼叫做「酬庸」？只要有黨證，肥貓絕對前仆後繼而來。

