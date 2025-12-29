綠反感度居3黨之冠 林濁水驚呼「民意打綠多於藍白」：民進黨前景堪慮

《美麗島電子報》公布最新12月國政民調，其中針對藍綠白3黨好感度進行調查。而前立委林濁水觀察結果並結合分析各家民調，直言3黨俱敗「完全是歲末冬寒景象」，並示警民進黨憲政大戰略若不調整，前景堪慮。

美麗島民調指出，民進黨好感度為38.3%，下降1.6個百分點，反感度49.9%漲跌不變；國民黨好感度為35.1%，下降0.3個百分點，反感度49.5%，上升0.2個百分點；民眾黨好感度為32.9%，上升2.2個百分點，反感度47.7%，下降1.8百分點。

廣告 廣告

林濁水表示，3黨纒戰2年，民眾對3黨反感都遠遠大於好感，3黨俱敗，完全是歲末冬寒景象。迄今綠基本盤既遠大於藍、更遠遠大於白，不料綠站在這樣的絕對優勢上，反感反而居冠！

林濁水提到，至於總統賴清德方面，綜合3家調查數據，「震傳媒民調」為不滿意47.4%、滿意43.4%；「台灣民意基金會」為不贊同48.6%、贊同43.4%；「美麗島民調」為不滿52.2%、滿意40.6%。

林濁水指出，最驚人的是藍白違憲惡修憲訴法、財劃法，雖憲法法庭挻行政權，但3民調中表現的民意，是雖對3黨各打50大板，但歸咎在綠的竟多於藍白，而大法官也一併犧牲了民眾的信賴感。「無論如何，民進黨延續了兩年的憲政大戰略必有極為嚴重，必須反省之處。若不調整，前景堪慮。」

更多風傳媒報導

