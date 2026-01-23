綠台中議員提名32席 兩選區女力相爭恐初選

民進黨中執會正式確認下屆直轄市議員各選區提名席次，台中市規畫提名32席，2月4日至10日登記。（民進黨台中市黨部提供）

民進黨中執會正式確認下屆直轄市議員各選區提名席次，台中市規畫提名32席，2月4日至10日登記，目前較有競爭選區為第四選區（潭子、大雅、神岡）以及第五選區（后里、豐原），屆時恐進入初選階段。市黨部主委許木桂表示，下屆評估有增加2至4席空間，提名32席盼全力衝刺議會席次。

台中市議會席次不含原住民為62席，民進黨本屆握有24席，為突破現有席次，市黨部評估後下屆將提名32席，其中，第一選區（大甲、大安、外埔）、第二選區（沙鹿、清水、梧棲）、第四選區（后里、豐原）、第五選區（潭子、大雅、神岡）、第七選區（南屯）、第八選區（北屯）、第九選區（北區）、第十一選區（東、南區），8個選區評估較有空間，較現有席次增加1席提名。

廣告 廣告

許木桂指出，下屆延續本屆32席提名席次，是經過與現任議員充分討論決定，21日已獲黨中央中執會確認。目前包括第四選區（后里、豐原）除現任謝志忠外，農會系統的蔡怡萱備戰已久，外傳正國會廖芝晏不排除捲土重來；另第五選區（潭子、大雅、神岡）除現任周永鴻、蕭隆澤外，前議員許水彬兒媳林鈺梅、現任里長陳映辰也表態。

許木桂強調，2月4日10日將進行提名登記，為期7天，屆時才能確定哪些選區超額競選，若超額競選經協調不成，則進入初選，目前新人有加分制度，但排除政二代及曾經參選過者，市黨部評估下屆有增加2至4席的空間，屆時被提名的參選人勢必展開攻下席次戰鬥力。

【看原文連結】