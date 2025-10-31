綠台中議員監院告發盧市府「防疫失職」 嗆盧秀燕道歉下台

記者劉至柔、陳識雄／台北報導

非洲豬瘟延燒，民進黨團今日告發盧市府「防疫失職」，要盧秀燕出面道歉，兩位局長下台負責。就連藍營人士也猛批盧秀燕犯了低級錯誤。

非洲豬瘟持續延燒。

台中市議會民進黨團總召王立任：「台中這次爆發非洲豬瘟，就看到整個市府的作為荒腔走板，盧秀燕市長應該要跟全民道歉，兩位局長應該下台負責。」

民進黨台中市議員王立任特地北上告發盧市府。

民進黨台中市議員特地北上到監察院，正式告發盧市府，正是因為非洲豬瘟爆發多日，盧市府依舊狀況外。

民進黨台中市議員張家銨：「盧秀燕市長已經到第二任了，我們希望讓大家都知道說，台中市政府市長無能，兩位局長瀆職必須得下台。」

民進黨議員不只質疑盧市府延宕通報採檢整整10天，農業局沒有依法強制採樣，環保局稽查失職，就連廚餘處置也荒腔走板，但盧秀燕子弟兵也怒反擊。

國民黨立委廖偉翔：「防疫工作不是選舉鬥爭工具，重點應該放在防堵疫情盡速清理，再來是釐清責任，檢討制度與改進措施，而不是藉由政治的炒作，製造社會恐慌。」

國民黨立委羅智強：「所謂的管控，到底也不能不能做到百分之百，就也是一個問號，所謂廚餘餵養的這件事情，如果中央有決心去做變革的話，我相信這個破口真的被補起來。」

週刊爆料藍營幕僚猛批盧秀燕。

儘管藍委點名中央才該扛責，但週刊爆料盧市府的作為，藍營內部不少人看不下去了，有不具名藍營幕僚猛批盧秀燕這次太掉以輕心，除了輕忽疑似案例未及時採驗，獸醫師的資訊都可以搞錯，等於犯了低級錯誤，基本資訊也搞大烏龍，前後矛盾，讓盧秀燕公信力大打折扣。

原先被藍營支持者寄予厚望，進攻2028的盧秀燕，在非洲豬瘟爆發後，未來還能不能定於一尊打上問號。

