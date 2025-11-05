綠台北市長人選大黑馬？梁文傑被拱出戰蔣萬安

記者游任博、林育昇、SNG／台北報導

民進黨積極備戰2026縣市長選戰，選對會今（5）日開會，正式徵召立委蘇巧慧出戰新北市長，至於雲林將派立委劉建國、而苗栗則傾向和無黨議員陳品安合作。只不過在台北市部分人選仍未定，目前僅吳怡農遞交參選意願書，而陸委會副主委梁文傑則被點名是黑馬。

陸委會副主委梁文傑。

陸委會副主委梁文傑（2025.10.30）：「如果你能夠見到習近平的話，那就更表示已經認可過的，不需要太急著倉促去表態。」

陸委會副主委梁文傑招牌動作引起網友熱議。

陸委會副主委梁文傑面對各種中國議題，講話慢條斯理但卻很嗆辣，尤其是推眼鏡、喝口水招牌動作甚至引起網友熱議，圈粉無數，甚至日前還被媒體人周玉蔻點名，代表綠營參選2026台北市長。

民進黨台北市議員顏若芳：「在網路聲量都非常高，年輕選民也都非常熟悉這些人。」

但除了梁文傑被視為黑馬人選，早已表態參戰的吳怡農則是親上火線反擊沒經驗扛不起母雞重擔的疑慮。

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農。

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農：「我覺得我們可以用領頭雁的概念，蔡英文總統選上總統前，沒有贏過一場選舉，柯文哲市長選上市長前，沒有參與過任何政治工作。」

民進黨立委王世堅：「其實各種比喻都OK，總是有第一次嘛，吳怡農有這麼強的意願，加上他是這麼優秀的青年人才，應該他代表黨出線，他雀屏中選，大概機率是最高的。」

民進黨立委王世堅。

同樣被拱的王世堅大力相挺吳怡農，但不只綠營內部點兵點將，包括社民黨苗博雅同樣呼聲高，究竟誰會披綠袍考驗選對會，但新北選將則是在5日拍板，由蘇巧慧上戰場，預計11月下旬正式提名。

民進黨立委蘇巧慧。

民進黨立委蘇巧慧：「我已經做好準備來承擔這個重任，一起打贏2026的選戰。」

雲林縣和苗栗縣則是初步底定，由劉建國和無黨籍議員陳品安出戰，民進黨備戰2026力拚艱困區翻轉版圖。

