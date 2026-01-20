綠台北市長人選陷「抓交替」？ 謝寒冰揭最大關鍵：賴清德還在撐

2026九合一選舉民進黨六都人選布局持續受到關注，目前僅剩桃園與台北尚未底定。媒體人謝寒冰分析，桃園人選何志偉大致確定，但台北仍陷入「抓交替」（找替死鬼）困局，被點名者紛紛推薦他人，關鍵在於總統賴清德不喜歡呼聲最高的王世堅，仍在尋找更理想人選。

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

謝寒冰昨（19）日在中天政論節目《辣晚報》指出，賴清德在台南忍痛禮讓陳亭妃，內心雖不甘願但別無選擇，因為台南若失守，賴清德的連任之路恐將岌岌可危。他認為桃園與台北對賴清德而言重要性相對較低，因為這兩個縣市本就非民進黨執政，即使未能收復也不算是賴清德的失敗。

廣告 廣告

謝寒冰強調，賴清德在桃園與台北的布局重點並非候選人能否勝選，而是能否發揮母雞功能，帶動市議員選情表現。他表示，席次若能維持平盤、不要流失，對賴清德而言就算打得漂亮，因為綠營深知在這兩地勝算極低。

總統府副秘書長 何志偉 。（資料照／中天新聞）

針對桃園人選，謝寒冰透露，消息指出大概就是何志偉。他觀察到何志偉前陣子積極活動，後來突然消聲匿跡，起初都以「總統府副秘書長」身份行動，後來一度不敢打這個名號，改採低調方式。近期何志偉重新現身，直接表態認為自己就是最好人選，謝寒冰研判何志偉快要宣布參選。

至於台北市長人選，謝寒冰直言可以明顯看到民進黨正在「抓交替」，所有人都不想選、都推給別人，每個被點名者都推薦他人。他分析，因為大家都清楚對上蔣萬安幾乎沒有勝算。理論上最強的人選是王世堅，但王世堅是賴清德最討厭的人之一。

立委王世堅。（資料照／中天新聞）

謝寒冰提到，賴清德其實可以換個思路，反正王世堅也不是他派系的人，若失敗了可以把責任推給英系，但賴清德就是眼睛容不下一粒沙的人。他直呼，賴清德還在撐著，還在思考是否有更好的人選可以推出來。

延伸閱讀

鄭麗君談完關稅返台 賴清德：成功為台爭取與美主要盟友同等待遇

搞定關稅鄭麗君返台 賴清德喊「歡迎回家」：政府會繼續打拚

拚的也是自己的連任！凌濤：「德意志」僅剩2活棋