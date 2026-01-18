綠台北市長誰出戰？卓榮泰、鄭麗君成新黑馬 林亮君：都是好選擇

民進黨台北市議員林亮君稱讚，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君都是台北市長好人選。（資料照片／翻攝林亮君臉書）

民進黨台北市長人選持續卡關，近期行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君，民進黨前秘書長林右昌等人選逐漸浮出檯面，民進黨秘書長徐國勇日前重申「台北市不缺人選」，有望在農曆年前完成提名。對此，民進黨台北市議員林亮君今天（18日）稱「好酒沉甕底」，無論是現在有被點名卓榮泰，或是鄭麗君，對台北市民來說都會是非常好的選擇。

民進黨下週中執會將通過提名立委賴瑞隆參選高雄市長、立委陳亭妃挑戰台南市長、立委蔡易餘出馬嘉義縣長。至於外界最關注的「北二都」台北、桃園人選，台北市呼聲最高的有行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨立委王世堅、民進黨前秘書長林右昌等。

廣告 廣告

桃園市長部分，地方上現有人選包含總統府副秘書長何志偉、立委王義川，以及法務部政次黃世杰，另外日前在立院質詢一戰成名的行政院秘書長張惇涵也有被點名；惟據了解，有不少地方人士期盼黨內可以徵召奇兵或是「大咖」，為桃園小雞增添士氣。

對此，民進黨台北市議員林亮君今天上午表示，目前很多縣市首長人選還在徵召跟詢問，台北市是「好酒沉甕底」，台北市是首都，更是重中之重，一定會派出最強人選挑戰蔣萬安，無論是現在有被點名的行政院長卓榮泰，或是行政院副院長鄭麗君，對台北市民來說都會是非常好的選擇。

另外，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午在鶯歌服務處發送「台灣尚勇」春聯受訪時，被媒體問到有無期待的台北市長人選時，蘇也表示，台北市是全國首都，民進黨有非常多優秀的人選都值得出來挑戰，也適合台北市長這個位置，希望黨中央遵循機制，盡快找出合適人選，一起打贏2026這場選戰。



回到原文

更多鏡報報導

卓榮泰、鄭麗君選台北市長恐威脅連任？蔣萬安：先專注市政

林宸佑涉共諜案藍白急護航 卓冠廷：現在是辨認中共在台協力者時間點

力挺中天記者林宸佑讚「優秀」！張啓楷嘆綠色恐怖：如法炮製柯文哲案

遭政府追回上萬元租金補貼！一票房客崩潰：不知政策溯及既往...猶如強盜